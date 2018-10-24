Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Bazı illerde yapılacak rüzgar enerji santrali, regülatör ve hidroelektrik santralleri için kimi taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kastamonu'da inşa edilecek Başköy Regülatör ve Hidroelektrik Santrali için Araç ilçesine bağlı Başköy köyündeki bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Malatya'da Sadıklı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Akçadağ ilçesi Kadıibrahim Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırması kararlaştırıldı.

Balıkesir'de, Balıkesir Rüzgar Enerji Santralinin yapımı için Karesi ilçesi Yeniköy ve Altıeylül ilçesi Karakaya mahallelerindeki bazı taşınmazlar ile Trabzon'da tesis edilecek Kılıçlı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Arsin ilçesine bağlı Başdurak ve Üçpınar mahallelerindeki bazı taşınmazların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

İzmir'de, Ovacık Rüzgar Enerji Santralinin yapımı amacıyla Bergama'nın Koyuneli Mahallesi ile Ordu'da tesis edilecek Kardelen Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Gölköy ilçesinde ve ilçeye bağlı Kuşluhan, Çatak, Çetili ve Akçalı mahallelerindeki bazı taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

