'Acemi Cadı'nın Cenk'i son haliyle sosyal medyayı salladı!

İlk bölümü 2005 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Cenk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cenk Gürpınar, son haliyle sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Gürpınar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Bıyık ve sakal bıraktığı görülen genç oyuncunun fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Instagram kullanıcıları, Gürpınar'ın son haline, ''Cenk her zaman en yakışıklılarıydı'', ''Neden bu kadar yakışıklısın ya?'', ''Acemi Cadı'da sana aşıktım, baya ileri görüşlüymüşüm'', ''Kral özledik seni'' ve ''Çocukluk aşkım'' gibi bir yığın yorum yapıldı.

