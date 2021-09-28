Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi erotik film yıldızı çıktı!

Acemi Cadı ve Adanalı gibi dizilerle hafızalarda yer edinen genç oyuncu Çağkan Çulha'nın annesi de oyuncu çıktı. Çağkan Çulha'nın annesinin, Yeşilçam ekranlarının erotik film oyuncusu Mine Mutlu olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

Mine Mutlu, 1966 yılında katıldığı bir yarışmayla 'Türkiye Güzeli' seçilmesinin ardından, şöhret kapılarını araladı.

Pek çok yapımda yer alan mutlu, 1970'li yıllarda kısa bir süre Yeşilçam'ın seks furyasına katıldı ve erotik sahnelerde rol aldı. Sonrasında oyunculuğu bırakma kararı alarak şarkıcılık yapmaya başladı.

1978 yılında Ünal Çulha ile evlenen Mine Mutlu, Çağkan ve Büşra adında iki evlat sahibi oldu.

Mine Mutlu, ikinci kez anne olduktan 2 sene sonra göğüs kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.



