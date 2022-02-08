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  4. Acemi driftçi neye uğradığını şaşırdı! Aracın kapısı açılınca dışarı uçtu

Acemi driftçi neye uğradığını şaşırdı! Aracın kapısı açılınca dışarı uçtu

08.02.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan 1993 model Tofaş marka araçtan dışarı fırladı. Düşen sürücü aracın peşinden koşarken araç yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.

Olay, Kumluca ilçesindeki bir petrol ofisinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; petrol önüne 1993 model Tofaş marka serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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