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Acemi hırsız polis karakolu önündeki bisikleti çalmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

ABD’nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde duran bisikleti çalmaya çalışan acemi hırsız polis tarafından dakikalar içinde yakalandı.ABD’nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önündeki bisikleti çalmaya çalışan maskeli hırsız dakikalar içinde polis tarafından yakalandı.

ABD’nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde duran bisikleti çalmaya çalışan acemi hırsız polis tarafından dakikalar içinde yakalandı.
ABD’nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önündeki bisikleti çalmaya çalışan maskeli hırsız dakikalar içinde polis tarafından yakalandı. 27 Aralık günü yaşanan olay Gladstone Polis Karakolu’nun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 26 yaşındaki Adam Valle adlı hırsız karakolun önünde kilitli olan bisikletin kilidini, demir kesme makasıyla kesmeye çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasında hırsızı gören polis, bir dakika içinde dışarı çıkarak hırsızı suçüstü yakaladı. Olay yerine ikinci polis memurunun gelmesiyle üzeri aranıp yere yatırılan hırsız kelepçelenerek götürüldü.
Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken hırsız alay konusu oldu.

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