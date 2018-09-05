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Acemi hırsız soymak istediği dükkandan koşarak kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Amerika'da bir dükkanı soymaya çalışan hırsız silahını düşürdü. Dükkan sahibi kadın silahı yerden alarak, hırsızı kaçırmayı başardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Amerika'nın Colorado eyaletinde bir elektronik dükkanını soymaya kalkan hırsız, kasayı boşaltması için dükkan sahibi kadını tehdit etmek isterken silahını düşürdü. Kasanın diğer tarafına kadar yuvarlanan silahı kapan kadın, silahı hırsıza atmak üzere yönelterek korkutup kaçırmayı başardı. O ilginç anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD soygun hırsız

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