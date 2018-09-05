Acemi hırsız soymak istediği dükkandan koşarak kaçtı

Amerika'nın Colorado eyaletinde bir elektronik dükkanını soymaya kalkan hırsız, kasayı boşaltması için dükkan sahibi kadını tehdit etmek isterken silahını düşürdü. Kasanın diğer tarafına kadar yuvarlanan silahı kapan kadın, silahı hırsıza atmak üzere yönelterek korkutup kaçırmayı başardı. O ilginç anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

