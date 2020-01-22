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  4. Acemi kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi

Acemi kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

ADANA'da, dönercide paketçi olarak çalışan Muhammet T.

ADANA'da, dönercide paketçi olarak çalışan Muhammet T. (22), sokakta yürüyen Nemide Ö.'nün (30) içinde 50 lira ve cep telefonu olan çantasını alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına yakalanan Muhammet T.'yi elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi.
Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T. arkadaşıyla birlikte sokakta yürülen Nemide Ö.'yü içinde 50 lira para ve cep telefonu olan çantasını alarak elektirikli motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvernlik kameralarının incelemeye aldı. Polisler, kapkaçcının elektirikli bisikletli ve gözlüklü olduğunu saptadı. Elektirikli motosikletle kapkaç yapılamacağının ve aracın arkasında sepet olduğunu gören polisler, şüphelinin paketçi olabileceği üzerinde durdu. Olayın meydana geldiği bölgedeki bir dönerciye giden polisler, gözlüklü çalışan olup olmadığını sorarak, güvenlik kamerası görüntülerini işyeri sahibine gösterdi. İşyeri sahibinin görüntülerdeki kişinin Muhammet T. olduğunu ve elektirikli motosikletin işyerine ait olduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Muhammet T. tutuklandı.

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