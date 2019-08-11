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Acemi kasap bu bayram da sol elini kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMAAŞ'ta birçok kişi kurban keserken kendini kesti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMAAŞ'ta birçok kişi kurban keserken kendini kesti. Acemi kasaplar hastanede tedavi edildi.

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda Kahramanmaraş'taki hastanelerin acil servisi acemi kasaplarla doldu. Kimisi kurbanı keserken, kimisi de eti pay ederken yanlışlıkla ellerini ve kollarını kesti. Kesilen yerlerini bezle saran acemi kasaplar hemen hastaneye giderek dikiş attırdı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.

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