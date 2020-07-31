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Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bugün de ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin farklı noktalarında yanlışlıkla kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servisleri doldurdu.

Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Kayseri'de bayram namazını kılanlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti.
Acemi kasapların kimisi kurban keserken kazayla kol ve bacaklarını kesip yaralandı kimisi de hayvanların darbeleriyle yaralandı.
Yaralanan kasaplar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedaviye alındı.
Adıyaman'da da ortaya çıkan manzaralar farklı değildi. Kentte kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.
Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü.
El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.
Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar diğer kentlerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta hastanelerin acil servislerini doldurdu.
Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti. (DHA)

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