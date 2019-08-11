"Acemi kasaplar" hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Yakalamaya çalışırken hayvanın altında kalan Gürbüz, Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Gürbüz'ün 7 kaburgasında ve belinde kırıkların olduğu öğrenildi.

Bazı vatandaşların kurban kesmeye çalışırken, bazılarının ise kasaba yardım ederken yaralandıkları belirtildi.

Öğleye kadar Denizli'de 103, Manisa'da 70, Aydın'da 60, Uşak'ta ise 56 kişi, kurban keserken yaralandı.

Yarası büyük olan bazı vatandaşlar ise dikiş atılarak kısa süreli gözetim altında tutuldu. Yaralıların acil servislerde dikiş attırmak için sıraya geçtiği görüldü.

Kesim işleminin başlamasıyla kendini kazara yaralayan "acemi kasaplar" nedeniyle Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta hastanelerin acil servisinlerinde yoğunluk yaşandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletlerle yaralanan vatandaşların çoğu, ayakta tedavi yapılarak taburcu edildi.

Manisa'da kurbanın derisini yüzerken baş parmağını kestiğini belirten Hasan Çağlak, "Çok şükür bıçak sıyırarak kesti. Eğer bıçağı dik vursaydım parmağını kopartırdı." diye konuştu.

Cebrail Tozan da satırla et doğrarken parmağını kestiğini anlatarak, parmağına 5 dikiş atıldığını sözlerine ekledi.

Denizli'de hastaneye başvuranlardan Ahmet Tutkal, eniştesinin küçükbaş kurbanlığını keserken yaralandığını söylerken, Ayşe Doğramacı da bir anlık dalgınlık yüzünden kolunu bıçakla kestiğini ifade etti.

Aydın'da ise kurban kesmek isterken yaralanan vatandaşlar, Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesinin acil servislerine gitti. İl merkezinde 60 kişi tedavi oldu.



