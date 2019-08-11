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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN- Hasan BOZBEY- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.

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Acemi kasaplar hastanelere akın ettiAcemi kasaplar hastanelere akın ettiAcemi kasaplar hastanelere akın ettiAcemi kasaplar hastanelere akın etti

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