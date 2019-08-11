Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine geldi. Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitimve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen kasaplar, tedavi edildi. Ellerinden ve ayaklarından yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kurban kesimi esnasında ayağı kırılan Metin Çetin ise . "Kurbanı yere yatırdığımız esnada kurban ayağım üzerine geldi. Ayağım ezildi. Orada bir taş vardı. Ayağım taş ve hayvan arasında sıkıştı. Acile geldik, sağ olsunlar bütün tahliller yapıldı. Birazdan ameliyat olacağım. Eklem yerinde kırık var." dedi.



