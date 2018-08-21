"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

EDİRNE / KIRKLARELİ / KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da 7 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

