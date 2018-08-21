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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kurbanlık keserken yaralananlar hastanelere başvurdu

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kurbanlık keserken yaralananlar hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına giren ve kesim işlemleri sırasında kendilerini yaralayanlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil serviste yoğunluğa neden oldu.

Yaralananların çoğu, ayakta tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Antalya'da 55, Muğla'da 20, Burdur'da 41, Isparta'da 10 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

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