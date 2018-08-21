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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da kurban keserken yaralanan 403 kişi, hastanelere başvurdu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da kurban keserken yaralanan 403 kişi, hastanelik oldu.

Bursa'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıklarını kesmeye çalışan ve kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 100 kişi, hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'de da kurban kesimi sırasında yaralanan 113 kişi, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavileri yapılan "acemi kasap"ların, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Kütahya'da 84, Çanakkale'de de 57, Bilecik'te 20, Yalova'da 23 ve Balıkesir'de 6 kişi el ve ayakta kesi ya da kurbanlıkların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelerde tedavi edildi.

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