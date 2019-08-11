"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 8 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesine başvurdu.

Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan "acemi kasaplar", yoğunluğa neden olurken yaralıların bazıları ayakta tedavi edildi.

- Sakarya

Sakarya'da bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından kentte, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Bıçakla yaralanan 5 "acemi kasap", Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bıçak darbesiyle kolundan yaralanan Yücel Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanlığın boynuzunu tutarken elini sağ kulağının oraya koyduğunu, bu sırada bıçağın atılmasıyla yaralandığını anlattı.

"Hem kurbanı hem beni kesmiş oldu." diyen Kılıç, "Damarlar ve lifler gitmiş, doktorlar dikti. Bir daha kesmem artık, seyrederim." ifadelerini kullandı.

Kılıç, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

