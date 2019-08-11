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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Adana, Mersin ve Osmaniye'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu

Adana, Mersin ve Osmaniye'de bazı vatandaşlar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu.

Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Seyhan Devlet Hastanesine gelen Selahattin Kızmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koyun keserken bıçakla elimi kestim. 36 senedir ilk defa bir yerimi kestim." dedi.

- Osmaniye

Osmaniye'de kurban keserken el, kol ve bacaklarından yaralanan 10 vatandaş, kentteki hastanelerde ayakta tedavi edildi.

Yetkililer, şu ana kadar büyük bir yaralanma olayıyla karşılaşılmadığını, hastaneye gelenlerin, yaralarına pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildiğini belirtti.

- Mersin

Mersin'de de bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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acemi kasap adana

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