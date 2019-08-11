"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Şanlıurfa'da da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar yaralandı.

"Acemi kasaplar" yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban bayramının ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 40 kişinin yaralanmadan dolayı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

- Kilis

Kilis'te de bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 37 kişi kendini yaraladı.

Yaralananlar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan 20 kişi hastanelik oldu.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan 17 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da hayvanın derisini yüzerken kendini yaraladı.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

