HABER

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 87 kişi kendini yaraladı.

"Acemi kasaplar" yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yaralanan 132 kişi ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Malatya

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Hastanelere ambulans ve özel araçlarla gelen yaralı vatandaşların çoğu ayakta tedavi edildi.

Kurban bayramının ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 40 kişinin yaralanmadan dolayı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

- Kilis

Kilis'te de bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 37 kişi kendini yaraladı.

Yaralananlar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan 20 kişi hastanelik oldu.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan 17 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da hayvanın derisini yüzerken kendini yaraladı.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Sultangazi'de kurban kesim merkezinde yoğunlukSultangazi'de kurban kesim merkezinde yoğunluk
Eskişehir’de acemi kasaplar hastaneye akın ettiEskişehir’de acemi kasaplar hastaneye akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acemi kasaplar Adıyaman Gaziantep Kahramanmaraş Kilis Malatya Şanlıurfa yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Manavgat'ta yangın! 4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı

Korkutan yangın! Otların tutuşmasıyla başladı...

Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.