"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

DÜZCE/ZONGULDAK/BOLU (AA) - Düzce, Zonguldak ve Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi edildi.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Düzce'de kurban kesimi yaparken yaralanan 50 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Vatandaşlar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Yaralanan vatandaşlardan Mecit Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumunun ağır olmadığını belirterek, "Hayvanı keserken kafasını bir anda çevirdi. Daha sonra bıçak da elime vurdu, ben kendi elimi kestim." dedi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 18 vatandaş, hastanelere başvurdu.

Zonguldak merkez ile Alaplı, Kozlu, Kilimli, Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde, kurban kesimi sırasında yaralananlar, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Merkez ve ilçelerde 18 kişinin hastanelere müracaat ettiği kentte, bazı vatandaşlar kurbanlığın tepmesi sonucu yaralandı.