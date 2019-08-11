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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da kurban keserken yaralanan 598 kişi, hastanelere başvurdu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da toplam 598 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelik oldu.

Bursa ve ilçelerinde, kurbanlarını kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 258 kişi, hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'de, kurban kesimi sırasında yaralanan 95 kişi, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.
Tedavileri yapılan vatandaşların, bıçak ve satır kesiği ile kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Ayrıca Kütahya'da 75, Balıkesir'de 117, Çanakkale'de 11, Bilecik'te 22 ve Yalova'da 20 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

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acemi kasap Bursa kurban bayramı

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