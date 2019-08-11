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Acemi kasaplar hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da kurbanlıklarını kesmek isterken yaralananlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu

Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken kazayla ellerinden ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kurbanlık hayvanları kesmek için yatırmak isterken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan 68 acemi kasabın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Çankırı

Çankırı'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 20 vatandaş, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Tokat

Tokat'ta da 107 vatandaş kurbanlıklarını kesmek isterken yaralandı.

Hayvan pazarlarından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Bazı vatandaşlar, kurban kesimi sırasında kendilerini de yaraladı. Kentte yaralanan 107 kişi, ambulans ve özel araçlarıyla gittikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerinde tedavi edildi.

- Kastamonu

Kastamonu'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kentte yaralanan 30 kişi Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Çorum

Çorum'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi edildi.

Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere 47 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı.

Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

- Amasya

Amasya'da kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanede yoğunluk oluşturdu.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaralayan 65 kişi hastaneye başvurdu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen "acemi kasaplar"ın tedavisi yapıldı.

Kurban kesimi sırasında parmağını koparan Vahdet Öztürk, bir anlık dikkatsizlikten bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Yıllardır kurbanını kendisi kestiğini, başına ilk defa böyle bir olay geldiğini vurgulayan Öztürk, "Kendimize çok güvendiğimiz için elimizi kestik. Bir parmağım kesik, bir parmağım koptu, geri diktiler. Benim tavsiyem bu iş şakaya gelmez kurban keserken çok dikkatli olmalı herkes." dedi.

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acemi kasaplar Acil Servis kurbanlık

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