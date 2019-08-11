Acemi kasaplar hastanelik oldu

Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar, kurban keserken kazayla ellerinden ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurbanlık hayvanları kesmek için yatırmak isterken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan 68 acemi kasabın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Çankırı Çankırı'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 20 vatandaş, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - Tokat Tokat'ta da 107 vatandaş kurbanlıklarını kesmek isterken yaralandı. Hayvan pazarlarından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Bazı vatandaşlar, kurban kesimi sırasında kendilerini de yaraladı. Kentte yaralanan 107 kişi, ambulans ve özel araçlarıyla gittikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerinde tedavi edildi. - Kastamonu Kastamonu'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentte yaralanan 30 kişi Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - Çorum Çorum'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi edildi. Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere 47 kişinin başvurduğu öğrenildi. Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı. Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi. - Amasya