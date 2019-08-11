"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da toplam 916 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Sakarya ve ilçelerinde, kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken çeşitli yerlerinden yaralanan 222 kişi, hastanelere başvurdu.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 32, Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde 10, Yenikent Devlet Hastanesinde 21, Pamukova'da 9, Akyazı'da 43, Karasu'da 25, Ferizli'de 14, Kocaali'de 6, Kaynarca'da 27, Hendek'te 23 ve Sapanca'da 12 kişi, ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu oldu.
Tedavileri yapılan vatandaşların, bıçak ve satır kesiği ile kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.
- Bolu
Bolu'da 35 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Bolu kent merkezinde kurban kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralan 35 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine başvurdu.
Hastanede tedavileri tamamlananlar, taburcu edildi.
- Bartın
Bartın'da, kurban keserken kendini yaralayan 22 "acemi kasap", hastanelik oldu.
Kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli hastanelere başvuran 22 kişi, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Kendi imkanları ya da ambulanslarla hastaneye giden vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.
- Karabük
Karabük'te 15 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Kent merkezinde kurban kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralan 15 kişi, hastanelere başvurdu.
Yaralananlardan 12'si tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürerken, bir kişinin ise Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.
- Kocaeli
Kocaeli'de kurban kesmeye çalışırken 449 kişi yaralandı.
Kentte kurbanlık kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralanan 449 kişi, tedavilerinin ardından hastanelerden ayrıldı.
Hastanelere giden yaralıların çoğu, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
- Zonguldak
Zonguldak'ta kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 53 vatandaş, hastanelere başvurdu.
Zonguldak merkez ile Alaplı, Kozlu, Kilimli, Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde, kurban kesimi sırasında yaralananlar, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Merkez ve ilçelerde 53 kişinin hastanelere müracaat ettiği kentte, bazı vatandaşlar kurbanlığın tepmesi sonucu yaralandı.
Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi edildi.
- Düzce
Düzce'de kurban kesimi yaparken yaralanan 120 kişi, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi hastanelerinin acil servisine başvurdu.
Vatandaşlar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.
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