"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da toplam 916 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sakarya ve ilçelerinde, kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken çeşitli yerlerinden yaralanan 222 kişi, hastanelere başvurdu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 32, Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde 10, Yenikent Devlet Hastanesinde 21, Pamukova'da 9, Akyazı'da 43, Karasu'da 25, Ferizli'de 14, Kocaali'de 6, Kaynarca'da 27, Hendek'te 23 ve Sapanca'da 12 kişi, ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu oldu.

Tedavileri yapılan vatandaşların, bıçak ve satır kesiği ile kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

- Bolu

Bolu'da 35 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bolu kent merkezinde kurban kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralan 35 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine başvurdu.

Hastanede tedavileri tamamlananlar, taburcu edildi.