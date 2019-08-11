"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

RİZE (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de kurban kesimi sırasında 375 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Rize'de 172 kişi bıçak ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bazılarına kırık şüphesiyle röntgen çekilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kent genelinde yaralanan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

- Artvin

Artvin'de 18 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu.

Hastanelerin acil servislerinde gerekli müdahaleleri yapılan vatandaşlar, taburcu edildi.

Kurban keserken yaralanan Sedat Aydemir ise Artvin Devlet Hastanesindeki ameliyatının ardından tedavi altına alındı.

- Trabzon

Trabzon'da kurbanlıklarını kesmek istedikleri sırada yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Sabah saatlerinden itibaren kent merkezindeki Fatih Devlet Hastanesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil servislerine, kurban kesimi sırasında ellerinden ve kollarından yaralanan 25 kişi başvurdu.