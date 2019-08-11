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Acemi kasaplar iş başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelere koştu.Bursa’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, acemi kasaplarla doldu taştı.

Acemi kasaplar iş başında

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelere koştu.
Bursa’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, acemi kasaplarla doldu taştı. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu oldu.
Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi.
Kimi vatandaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkasının tarafından yara aldığını söyledi. Küçük yaşta bir çocuğun ise yaranarak hastaneye getirilmesi ve babası tarafından ’acemi kasap’ yakıştırması dikkatlerden kaçmadı.

Acemi kasaplar iş başında

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Acemi kasaplar iş başındaAcemi kasaplar iş başında
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