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Acemi kasaplar kendilerini yaraladı, kaçan boğalar kovalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

, (DHA)- ERZURUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları keserken yaralanan birçok kişi, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA), (DHA)- ERZURUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları keserken yaralanan birçok kişi, hastanelerin acil servislerine akın etti. Kaçan kurbanlıklar ise uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kurbanlıklar, tüm uyarılara karşın yine çocukların gözleri önünde kesildi.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve özel şirketlerin birçok noktaya kurduğu kesimhanelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kişi ise kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde kesmeyi tercih etti. Uzmanların uyarılarına karşın kurbanlıklar, yine çocukların gözleri önünde kesildi. Bazı çocukların ise ailelerine yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ise uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Sahiplerini peşlerinden koşturan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Timi'nde görevli ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Merkez Palandöken ilçesinde kesim sırasında kurbanlık boğayı elinden kaçıran Serdarhan Kayhan ve yakınları, yaklaşık 15 kilometre hayvanın peşinden koşmak zorunda kaldı. Kurban Timi tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalanan hayvanın sahibi Kayhan, "Ayaklarını bağlamak isterken elimizden kaçırdık. Bizi en az 15 kilometre peşinden koşturdu. Yakalamak isteyenlere de saldırdı. Belediye ekipleri uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi ve yakaladık" diye konuştu.

Kurban kesimi sırasında birçok kişi, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Acemi kasaplara hastanenin acil servislerinde müdahale edildi.

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