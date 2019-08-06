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"Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: - "Kurban etini, işin ehli parçalamalı. Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek" - "Acemi kasaplar deriyi parçalıyor, sakatatı kötü çıkarıyor, eti kötü kestiği için et telef oluyor"

AYŞE YILDIZ - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kurban etini, işin ehlinin parçalaması gerektiğini belirterek, "Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "acemi kasapların her bayramda sokaklara çıktığını" söyledi.

Vatandaşların, bayramın birinci günü kurbanını kestirip gezmeye çıkmak istediği için acemi kasaplara da rağbet gösterdiğini vurgulayan Yardımcı, bayram öncesi federasyon olarak Türkiye genelinde her türlü tedbiri aldıklarını, dört gün boyunca kesimhanelerin açık olduğunu dile getirdi.

Belediyelerin kesimhanelerine, veteriner ve işin ehli kasaplar verdiklerini aktaran Yardımcı, kurbanın kesimhanelerde kestirilmesinin en sağlıklısı olduğunu bildirdi.

Kurban kesiminin profesyonellik gerektirdiğini anlatan Yardımcı, "Acemiler, kurbanın ciğerinde küçücük bir leke olsa bunu anlamaz, lekeyi keser atar. Halbuki belki de ciğerindeki hastalıktır, yenmemesi gerekir. Dini vecibemizi yerine getirirken hastalık kapmayalım. Bir hayvanda 100 çeşit zoonoz hastalığı vardır." diye konuştu.

- "Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor"

Kurban Bayramı'nda etin israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bir kilo et telef olduğu zaman 50 lira yapar. Milli servet bu, yazık günah. Acemiler deriyi parçalıyor, sakatatı kötü çıkarıyor, eti kötü kestiği için et telef oluyor. Kurban etini işin ehli parçalamalı. Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek. Acemiler parçalamasını bilmiyor, bir de kemiği bir yerde, eti bir yerde kalıyor. O etten mangal, pirzola yapamıyorsun. Hayvana da eziyet ediyor. Et yanlış saklanıyor. Poşete konularak buzdolabına bırakılan etler yanma, yeşillenme ve kokma yapıyor. Kadınlara etin telef olmaması için doğru ambalaja bırakmalarını öneriyorum. Kurbanı hem kestirmenin hem de saklamanın doğru yapılması gerekiyor."

Bazı marketlerin kurban kesmesini eleştiren Yardımcı, lezzetli et tüketmek için kesimden sonra en az 3-4 saat soğuk ortamda etin dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kavurmayı hayvanın kendi yağında, kısık ateşte pişirmek gerektiğini belirten Yardımcı, "Vatandaşımız tedirgin olmasın. Kurban bitmiyor, herkese yetecek kurban var. Pasaportunu, kulak küpesini, kimliğini ve sağlık raporunu mutlaka isteyin." dedi.

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