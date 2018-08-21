Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan 21 kişi hastanelik oldu. İslahiye'de, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi evinin bahçesinde veya belediyenin gösterdiği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak, satır ile el, kol, bacaklarını kesti. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi.



PARTNER Ece Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti