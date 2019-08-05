Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı

LEVENT KİŞİ - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, el ve parmaklarda derin yaralanma vakalarının Kurban Bayramı döneminde "acemi kasaplar" nedeniyle arttığına dikkati çekerek, "Halk arasında kanamayı durdurmak için yaraya tütün basılması gibi yanlış uygulamalar var. Hiçbir bitkinin yaraya sürülmesini önermiyoruz. Çünkü bu uygulamalarla yaraya başka bir yabancı madde bulaştırarak enfeksiyon riskini artırıyorlar." dedi.

Çete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Kurban Bayramı'nda acil servislerin iş yükünün arttığını söyledi.

Geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında tüm uyarılara rağmen kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda azalma olmadığını vurgulayan Çete, 2018 verilerine göre Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelinde 3 binden fazla "acemi kasap yaralanması" denilen vakalarla karşılaştıklarını bildirdi.

Ağırlıklı olarak el ve kol bölgesi yaralanmalarını gördüklerini, bunların önemli bir kısmı için cerrahi müdahale gerektiğini aktaran Çete, Kurban Bayramı'ndaki bazı yaralanmaların sinir ve tendonlara zarar verdiğini dile getirdi.