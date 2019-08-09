Acemi kasaplara uyarı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, “Yanlış ve yetersiz müdahale hastayı hayati tehlikeye sokabilir” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, Kurban Bayramı’nda dikkatsizlik sonucu oluşabilecek kesik ve yaralanmalara dikkat çekerek önemli bilgiler paylaştı.

Kurban Bayramını tadında geçirmek ve herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için kişilerin kurbanlık hayvanlarının kesimini kendi alanında eğitim almış sertifikalı profesyonel ve deneyimli kişilere yaptırması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Karaduman, “Eğer deneyimli kasap tutulamıyorsa ve mutlaka kesim yapacaklarsa el kesilerini önleyici kesilmez çelik eldiven kullanabilirler. Kurban Bayramı’nda profesyonel olmayan acemi kasapların yaptığı kesimlerde el, el bileği ve ön kol yaralanmaları başta olmak üzere, baş boyun bölgesi travmaları yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kesik olan yer ılık bir su ile durulanmalıdır”

Yaralanma durumunda sağlık kuruluşuna gidene kadar alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “İlk olarak yaraya dokunmadan önce eller temizce yıkanmalıdır. Kesik olan yer ılık bir su ile durulanmalıdır. Steril gazlı bir bezle kesiğe hafif dokunacak şekilde kesiği durulayıp ve üzerine birkaç dakika boyunca bastırarak beklenir. Küçük bir kesik ise yara bandıyla kapatılır. Kesik büyük şekilde ise steril olan gazlı bezle güzelce sararak kompres uygulanma ile kapatılır daha sonra kesi bölgesi kalp seviyesi üzerine kaldırılarak kanama azaltılabilir” diye konuştu.

Kurban kesimi sırasında uzuv kopmaları yaşandığı takdirde öncelikle kopan kısmın temiz bir şekilde torba içerisine konulması gerektiğini belirten Karaduman, kopan uzvun konulduğu torbanın ıslanmayacak şekilde buzlu başka bir torbanın içerisinde muhafaza edilerek donanımlı bir sağlık merkezine ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Uzvun geri kalan kısmının üzerine temiz bir bezle kuvvetli bir baskı ve kompres uygulanarak kanamaya müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yapan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Uzuv kopmaları genellikle kol, bacak, parmak, el ayak gibi bölgelerde olduğu için o kısmın vücutta kalp seviyesinden daha yüksek seviyede tutularak en kısa sürede hastaneye ulaşılması gerekir. Kanamanın kontrol edilemediği durumlarda kesinin daha üst bölgesinden bir turnike veya bandaj uygulanabilmektedir ancak bu uygulama kan dolaşımını engellediği için günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Bazen büyükbaş hayvan kesimlerinde darbelere bağlı kırık ve çıkıklarla karşılaşılabilir, mevcut bölge ortamda bulunan tahta parçaları ile sabitlenerek en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.