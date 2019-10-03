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Acemi sürücü traktörle gözlükçüye girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kayseri’de dün akşam saatlerinde traktöre binen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki gözlükçünün camından içeri girdi.Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesinde gerçekleşen olayda, traktöre binen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir gözlükçünün camından içeri girdi.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde traktöre binen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki gözlükçünün camından içeri girdi.
Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesinde gerçekleşen olayda, traktöre binen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir gözlükçünün camından içeri girdi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde çalışan gözlükçü Mustafa İnalpolat, iş çıkış saatinde herhangi bir kayıp yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
Vatandaşların acemisi oldukları şeylerle uğraşırken farkında olmadan insanlara zarar verebileceğini ve bu sebepten acemilik yaşanan şeylerle çok uğraşılmaması gerektiğini söyleyen İnalpolat, “Akşam saat 18.30 gibi gerçekleşti olay. Kapatma saatimiz gelmişti ve biz de toparlanıyorduk. Ben masamda otururken bir anda bir ses geldi ve kafamı kaldırıp bakmamla beraber traktörü karşımda gördüm. Üzerimize doğru gelen bir traktör görünce şaşırdık tabi ki. Trafik kazalarına bölge olarak alışkınız ama insanın üzerine bir traktör gelince de ister istemez şaşırıyor. Traktör yan tarafta park halindeydi ve elma satıyorlardı herhalde. Traktöre binen arkadaş da yanlışlıkla herhalde bir an da çalıştırıyor ve vitese takıyor. Hareket edince de yan taraftan camdan içeri girdi. Römork kaldırıma kilitlenince Allah’tan durabildiler. Sevindiğimiz olay o an kaldırımdan bir yaya geçmemesi ya da içeride müşteri olmaması ve kimseye bir zarar gelmemesi. Gelen zarar sadece mala geldi ve cana gelmedi. Camımız çerçevesi ile komple gitti zaten, bir de petek vardı ve duvarlarımızda hasar meydana geldi. Birisine bir zarar gelse çok daha farklı olurdu durum bu yüzden biraz daha dikkat etmek gerekiyor bu durumlarda. Acemisi olunan şeylerin çok da kurcalanmaması taraftarıyım ben” dedi.

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