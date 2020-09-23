Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi

Mersin’de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına girdi. Şans eseri sağlık ocağının aile planlama ve emzirme odasında kimsenin olmaması can kaybını önlerken, hafif yaralanan sürücü ile arkadaşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde meydana geldi. Zeynep Ç. yönetimindeki 01 BGC 02 plakalı araç, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin zemin katına girdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kaza sırasında sağlık ocağının aile planlama ve emzirme odasında kimsenin olmamasından dolayı sağlık çalışanlarına bir şey olmazken, sürücü ile yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından araç sağlık ocağının içinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olayda, kadın sürücünün ehliyetinin olmadığı, arkadaşının araba sürmeyi öğrettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı sağlık ocağına daha öncede birkaç kez araba girdiği ve bundan dolayı camlı bölgeye demir korkuluk yaptırıldığı da öğrenildi.

"Kıl payı ölümden kurtulduk"

Sağlık çalışanları şans eseri olayda kendilerine bir şey olmadığını belirterek, "Kıl payı kurtulduk ölümden" dediler.

