HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi

Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Mersin’de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına girdi.

Mersin’de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına girdi. Şans eseri sağlık ocağının aile planlama ve emzirme odasında kimsenin olmaması can kaybını önlerken, hafif yaralanan sürücü ile arkadaşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde meydana geldi. Zeynep Ç. yönetimindeki 01 BGC 02 plakalı araç, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin zemin katına girdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kaza sırasında sağlık ocağının aile planlama ve emzirme odasında kimsenin olmamasından dolayı sağlık çalışanlarına bir şey olmazken, sürücü ile yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından araç sağlık ocağının içinden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Olayda, kadın sürücünün ehliyetinin olmadığı, arkadaşının araba sürmeyi öğrettiği öğrenildi.
Öte yandan aynı sağlık ocağına daha öncede birkaç kez araba girdiği ve bundan dolayı camlı bölgeye demir korkuluk yaptırıldığı da öğrenildi.

"Kıl payı ölümden kurtulduk"
Sağlık çalışanları şans eseri olayda kendilerine bir şey olmadığını belirterek, "Kıl payı kurtulduk ölümden" dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
10 yaşında ilk kez duydu! Duygulandıran anlar...10 yaşında ilk kez duydu! Duygulandıran anlar...
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
AYM Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya yanıt
AYM Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya yanıt
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Diğer Haberler
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
İlk kez duyan Fatma'nın sevinci duygulandırdı
10 yaşında ilk kez duydu! Duygulandıran anlar...
Maskelerle ilgili korkutan uyarı! 'Eşyalarla kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor'
Maskelerle ilgili korkutan uyarı! Dikkat: Hastalık bulaştırabiliyor
Bu mesaja sakın inanmayın! 'Pes' dedirten dolandırıcılık
Bu mesaja sakın inanmayın! 'Pes' dedirten dolandırıcılık
Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Ankara'da sağlıkçılara saldırı olayında ölen gencin babası konuştu: Hepsinden özür diledim
Türkiye'nin konuştuğu olayda ölen gencin babası: Hepsinden özür diledim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.