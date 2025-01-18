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Acemiler, kızakla ve poşetle kayanlar, yürüyüş yapanlar... Kaza "geliyorum" dedi, hepsi birbirine girdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 15:06
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Yarı yıl tatilinin başlamasıyla binlerce kişi Uludağ'a akın etti. Kayak yapanlar, acemiler, kızak kayanlar, poşetle kayanlar ve yürüyüş yapanlar aynı pistte buluşunca kaza "geliyorum" dedi. Binlerce kişinin karın tadını çıkardığı pistte yaşanan zincirleme kayak kazasında 3 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kayak motosikletleriyle anında vardıkları kaza yerinde yaralı şahısların ilk müdahalelerini yapıp ambulanslara kadar taşıdı.

Acemiler, kızakla ve poşetle kayanlar, yürüyüş yapanlar... Kaza "geliyorum" dedi, hepsi birbirine girdi!

İstanbul'a en yakın Kartepe gibi bir çok kayak merkezinde kar oranının kayak kaymaya elverişsiz olması ara yıl tatili öncesi rotanın Uludağ'a çevrilmesine sebep oldu. Tatil öncesi yaptıkları ucuzluk hamlesi ile de öne geçen Uludağ'daki otel işletmecileri sömestir tatilinin ilk hafta sonunda neredeyse yüzde 100'lük doluluk oranlarını yakaladı.

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ZİNCİRLEME KAZA!

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kayak pistlerinde kayakçıların yanısıra, kızak kayanlar, acemiler, poşetle kayanlar ve yürüyüş yayanlarda eklenince hınca hınç dolan pistlerde kaza kaçınılmaz oldu. Birinci Oteller Bölgesindeki pistte yaşanan zincirleme kayak kazasında 3 vatandaş yaralandı. Kazanın hemen ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kayak motosikletleriyle anında vardıkları kaza yerinde yaralı şahısların ilk müdahalelerini yapıp ambulanslara kadar taşıdı.

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YÜZÜ YARALANDI

Jandarma JAK ekiplerinin kazazedelere müdahale anı havadan da drone ile anbean görüntülendi. Yüzüne aldığı darbe neticesi kanlar içerisinde kalan bir genç kız kar motosikleti ile aşağıya indirilip ambulansa götürüldü. Genç kızın soğuk kanlı tavırları görenlerin takdirini topladı. Yaralı vatandaşlar Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulanslarına konulup Bursa'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

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YÜZDEN FAZLA KİŞİ...

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin sabah saatlerinden başlayıp 14:00'e kadar yüzden fazla kazazedenin yardımına koşup müdahale ettiği bildirildi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kartepe Uludağ kayak kaza
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