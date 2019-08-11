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Acemli kasaplar hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Samsun’da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.Samsun’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı.

Samsun’da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.
Samsun’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.

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