Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans

Profesyonel tüketiciler, tasarımcılar, içerik oluşturucular veya daha güçlü bir bilgisayar isteyenleri hedefleyen Acer Aspire 7, tamamen metal kasasıyla şık bir tasarıma sahip. Alt kapağı ekstra hafif magnezyum-lityumdan üretilen kasa ince bir görünüm sunuyor.
Ürün, güçlü performans da sağlıyor. Ultra HD (3840×2160) çözünürlüğe ulaşan ince çerçeveli 15,6 inç IPS ekrana sahip cihaz 1,5 KG ağırlığında ve 358 x 247,5 x 16,9 mm boyutlarında.
Cihazın kalbinde tümü tek bir işlemci paketinde yer alan Radeon RX Vega M GL Grafik Yongalı ve 4 MB HMB2 Grafik Bellekli 8. Nesil Intel Core i7-8705G veya i5-8305G işlemci bulunuyor.
16 GB’a kadar DDR4 bellek ve 512 GB’a kadar PCIe NVMe RAID 0 SSD depolama barındıran ürün, arka aydınlatmalı klavyesi ile kullanıcıların üretkenliğini artırıyor.
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