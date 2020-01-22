Acer'dan eğitim için özel Chromebook modeli!

Tasarım ve performans
60 kg’a kadar aşağı yönlü güce dayanabilen cihaz, öğrenci üstüne bastığında veya çantayla bir yere vurduğunda bile hasar görmeyecek şekilde korunuyor. Cihaz, 122 cm’ye kadar yükseklikten düşse bile zarar görmüyor. Daha küçük yaştaki öğrenciler için de uygun olan yeni Acer Chromebook 712, önde gelen oyuncak güvenliği standartları olan ASTM F963-16 ve UL/IEC 60950-1’i de karşılıyor.
Cihazın klavyesi de öğrencilere uygun olacak şekilde tasarlanmış durumda. Üründe mekanik olarak bağlı tuşlar kullanılıyor. Sökmesi zor ama değiştirmesi kolay olan bu tuşlar, cihazı sınıf ortamında kullanım için ideal hale getiriyor. Suyu kasanın altından dışarı atan oluklara sahip klavye, 330 ml’ye kadar su sıçramasına da dayanıklı. Ayrıca Chromebook 712’deki touchpad de nem tutmayan yapıda.
Ekran
Yeni Acer Chromebook 712, 3:2 en boy oranına sahip ekranıyla yüzde 18 daha fazla dikey alan sunuyor. 12 inç boyutundaki HD+ ekranlar 1366 x 912 piksel çözünürlüğe ve IPS teknolojisine sahip. Ürün dokunmatik (C871T) ve dokunmatik olmayan (C871) ekrana sahip model seçenekleriyle geliyor.
Acer Chromebook 712, okul projeleri veya birlikte çalışan öğrencilerin paylaşabilmesi için 180 derece açılarak masaya tam olarak yatırılabiliyor. Ayrıca okulun özel logosunu orta kısma yerleştirme imkanı sunmak amacıyla, cihazın logosu yan tarafa kaydırılmış.
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Bağlantılar
Öğrenciler çift bant Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX201 (802.11ax) ve 2x2 MU-MIMO teknolojisi ile her yerden internet bağlantısına ulaşabiliyor. Acer Chromebook 712’deki Full HD web kamerası, yüksek dinamik aralıkla 720p HD video ve ses kaydı yapabiliyor. Böylece öğrenciler video görüşmeler ve Google Hangouts ile başka öğrencilerle iletişim kurabiliyor.
Öğrenciler Bluetooth 5.0 veya iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-C bağlantı noktası ve bir adet USB 3.0 bağlantı noktasıyla baskı alabiliyor, sunumlarını büyük harici ekranda paylaşabiliyor. Dosyaları ayrıca MicroSD kart okuyucu ile paylaşmak da mümkün.
Google Play desteği
BT yöneticileri web tabanlı yönetim özellikleri sayesinde kolaylıkla güncelleme ve ayar yapabiliyor, uzantıları ve politikaları yönetebiliyor. Kensington kilit yuvası ise gerektiğinde ekstra güvenlik sağlıyor. Yeni Acer Chromebook 712 birden fazla öğrencinin tek bir cihazı paylaştığı sınıflar için ideal. Chrome OS cihazlarına birden fazla kullanıcı giriş yapabiliyor. Böylece her öğrenci kendi hesabına giriş yaparak kendi projelerini, Gmail hesabını ve diğer bilgilerini güvene alıyor. Google Drive; dosyaları, belgeleri ve fotoğrafları bulutta saklıyor ve her zaman erişebilmeyi sağlıyor.
Otomatik olarak güncellenen Chrome OS, öğrencileri tehditlere karşı koruyor. Evdeyken, ebeveynler günlük ekran süresi limitleri belirlemek, ebeveyn denetimi kurmak ve çocuklarının Google hesabını yönetmek için Family Link uygulamasını kurabiliyor.
Erişilebilirlik ayarları da tüm Chrome OS cihazları arasında senkronize ediliyor. Böylece öğrenciler paylaşımlı cihazlar arasında geçiş yaptığında veya eğitim için G Suite hesaplarıyla evden giriş yaptığında erişilebilirlik ayarları otomatik olarak güncelleniyor. Yeni Acer Chromebook 712’den en iyi şekilde yararlanmak isteyen öğretmenler Chromebook App Hub’a girerek sınıfta kullanabilecekleri uygulamalar ve ders fikirleri bulabiliyor.
Fiyat ve bulunabilirlik
Yeni Acer Chromebook 712 modelleri, 32 veya 64 eMMC depolama ve 4 veya 8 GB RAM seçenekleriyle Mayıs ayında EMEA bölgesinde 299 euro’dan; Mart ayında Kuzey Amerika’da 329,99 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.
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