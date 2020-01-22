Acer'dan eğitim için özel Chromebook modeli!

Tasarım ve performans

nesil Intel Core i3 işlemcilerle gelen Chromebook 712, kodlama veya video düzenleme gibi işlerin üstesinden gelebilecek performansı sağlıyor. Bu sayede öğrenciler okul projeleri üzerinde birlikte çalışabiliyor, aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor ve eğitim videolarını izleyebiliyor. 12 saate varan pil ömrüyle öğrenciler tüm günü tek şarjla geçirebiliyor. Acer Chromebook 712 MIL-STD 810G ABD askeri standardını da karşılıyor.

60 kg’a kadar aşağı yönlü güce dayanabilen cihaz, öğrenci üstüne bastığında veya çantayla bir yere vurduğunda bile hasar görmeyecek şekilde korunuyor. Cihaz, 122 cm’ye kadar yükseklikten düşse bile zarar görmüyor. Daha küçük yaştaki öğrenciler için de uygun olan yeni Acer Chromebook 712, önde gelen oyuncak güvenliği standartları olan ASTM F963-16 ve UL/IEC 60950-1’i de karşılıyor.

Cihazın klavyesi de öğrencilere uygun olacak şekilde tasarlanmış durumda. Üründe mekanik olarak bağlı tuşlar kullanılıyor. Sökmesi zor ama değiştirmesi kolay olan bu tuşlar, cihazı sınıf ortamında kullanım için ideal hale getiriyor. Suyu kasanın altından dışarı atan oluklara sahip klavye, 330 ml’ye kadar su sıçramasına da dayanıklı. Ayrıca Chromebook 712’deki touchpad de nem tutmayan yapıda.

Ekran

Yeni Acer Chromebook 712, 3:2 en boy oranına sahip ekranıyla yüzde 18 daha fazla dikey alan sunuyor. 12 inç boyutundaki HD+ ekranlar 1366 x 912 piksel çözünürlüğe ve IPS teknolojisine sahip. Ürün dokunmatik (C871T) ve dokunmatik olmayan (C871) ekrana sahip model seçenekleriyle geliyor.