Acer'dan Sık Seyahat Edenlere Yönelik Dizüstü: TravelMate P6

Yeni Acer TravelMate P6 birinci sınıf kalitedeki magnezyum alüminyum alaşım kasasıyla, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşım kasalara göre daha sağlam ve hafif. 1,1 kg ağırlığa ve 16,6 mm inceliğe sahip olan cihazı kullanıcılar beraberinde her yere götürebiliyor. 23 saate varan pil ömrü sayesinde kullanıcılar, kıtalararası uçuşlarda üretken olmaya devam edebiliyor veya iki gün boyunca cihazı şarj etmeden çalışabiliyor. Dizüstü bilgisayarın bataryası, 45 dakikadan az şarjla yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Tercihe bağlı sunulan eSIM özellikli 4G LTE bağlantısı da kullanıcılara her yerde çalışabilme olanağı sunuyor. Microsoft Teams sertifikalı TravelMate P6, sesleri 1,98 metre uzaktan alabilen dört mikrofonasahip.

Intel’in “Project Athena” kod adlı inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte geliştirilen TravelMate P6, zorlu testlerden geçirilmiş durumda.

Windows 10 Pro işletim sistemini kullanan bu modeller 10. nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine, 24 GB’a kadar DDR4 belleğe, NVIDIA GeForce MX250’ye kadar GPU çeşitlerine ve NVMe teknolojisine sahip 1 TB’a kadar Gen 3 x4 PCIe SSD’lere sahip. TravelMate P6, 180 derece dönebilen menteşesiyle ortak çalışmayı ve paylaşımı da kolaylaştırıyor. Tamamen yatırılabilen ekrandaki görüntüleri çok sayıda kişiyle paylaşmak mümkün.