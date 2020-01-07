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  4. Acer'dan Sık Seyahat Edenlere Yönelik Dizüstü: TravelMate P6

Acer'dan Sık Seyahat Edenlere Yönelik Dizüstü: TravelMate P6

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 21:07 | Son Güncelleme

Acer, sık sık ofis dışına çıkan ve güvenliğe önem veren kullanıcılara yönelik TravelMate P6 ve TravelMate P2 kurumsal dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. 10. nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine ve Windows 10 Pro işletim sistemine sahip bu 14 ve 15 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlar, ABD’nin askeri MIL-STD-810G standartlarına uyum sağlıyor.

Acer'dan Sık Seyahat Edenlere Yönelik Dizüstü: TravelMate P6

Yeni Acer TravelMate P6 birinci sınıf kalitedeki magnezyum alüminyum alaşım kasasıyla, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşım kasalara göre daha sağlam ve hafif. 1,1 kg ağırlığa ve 16,6 mm inceliğe sahip olan cihazı kullanıcılar beraberinde her yere götürebiliyor. 23 saate varan pil ömrü sayesinde kullanıcılar, kıtalararası uçuşlarda üretken olmaya devam edebiliyor veya iki gün boyunca cihazı şarj etmeden çalışabiliyor. Dizüstü bilgisayarın bataryası, 45 dakikadan az şarjla yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Tercihe bağlı sunulan eSIM özellikli 4G LTE bağlantısı da kullanıcılara her yerde çalışabilme olanağı sunuyor. Microsoft Teams sertifikalı TravelMate P6, sesleri 1,98 metre uzaktan alabilen dört mikrofonasahip.

Intel’in “Project Athena” kod adlı inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte geliştirilen TravelMate P6, zorlu testlerden geçirilmiş durumda.

Windows 10 Pro işletim sistemini kullanan bu modeller 10. nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine, 24 GB’a kadar DDR4 belleğe, NVIDIA GeForce MX250’ye kadar GPU çeşitlerine ve NVMe teknolojisine sahip 1 TB’a kadar Gen 3 x4 PCIe SSD’lere sahip. TravelMate P6, 180 derece dönebilen menteşesiyle ortak çalışmayı ve paylaşımı da kolaylaştırıyor. Tamamen yatırılabilen ekrandaki görüntüleri çok sayıda kişiyle paylaşmak mümkün.

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Sağlamlık

Ofis dışına sık çıkan profesyoneller için tasarlanan Acer TravelMate P6, gerçek kullanımda karşılaşılabilecek durumlarla başa çıkabiliyor. Ürün, MIL-STD-810G ve 810F askeri dayanıklılık testlerini geçmiş durumda. Diğer testlerle de dizüstü bilgisayarın yağmur, nem ve aşırı sıcaklıklara dayanıklılığı kontrol ediliyor.

Güvenlik

Windows 10 Pro işletim sistemini kullanan TravelMate P6, veri koruması için güçlü güvenlik özelliklerinden yararlanıyor. Kullanıcılar Windows Hello özelliğini kullanarak, güç düğmesi üzerindeki parmak izi okuyucu veya biyometrik yüz tanıma teknolojisinden yararlanan IR web kamerası ile sisteme giriş yapabiliyor. Kullanmadığınız anlarda web kamerasını ek güvenlik için kapakla fiziksel olarak kapatmak da mümkün. Entegre Trusted Platform Module (TPM) 2.0 yongası ise parolalar ve şifreleme anahtarları için donanım tabanlı koruma sağlıyor. Ön yüklü gelen Acer ProShield ise hassas verilerinizi koruma altına alan güvenlik ve yönetim araçları içeriyor. Acer Office Management da BT profesyonellerinin tek arayüz ile uzaktan güvenlik politikası uygulamasını ve cihazları takip etmesini sağlıyor.

TravelMate P2

Acer TravelMate P2, çok farklı yerde birden fazla görevi yerine getirmesi beklenen çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kullanıcılar, Wi-Fi bağlantısının yanı sıra 4G LTE’den de yararlanabiliyor.

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Bağlantı ve güç

Acer TravelMate P2, mobil haldeki kullanıcılara güvenilir ve zahmetsiz çözüm sunuyor. Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle kullanıcılar Wi-Fi 5 (802.11ac) standardına göre üç kata kadar daha hızlı kablosuz bağlantı deneyimi yaşıyor. Nano SIM ve/veya eSIM özellikli 4G LTE bağlantısı sayesinde de Wi-Fi olmayan yerlerde bağlantı bulunabiliyor. 13 saate kadar pil ömrü sunan TravelMate P2’de MIL-STD-810G standardına uyumlu, darbelere dayanıklı bir kasa bulunuyor.

Güvenlik

Cihazın TPM 2.0 modülü güvenli kimlik doğrulama ile şirket verilerini koruyor. Buna ek olarak, parmak izi okuyucu ve Windows Hello gibi güvenlik özellikleri de kullanıcılara parmak izi veya yüz tanıma ile daha güvenli erişim sunuyor.

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Donanım

  1. nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve tercihe bağlı NVIDIA GeForce MX230 GPU sunan TravelMate P2’de 32 GB’a kadar DDR4 bellek, 1 TB sabit disk ve 512 GB 4 veri yollu PCIe SSD ile yapılandırılabilen çift sürücülü sistem bulunuyor. TravelMate P2; VGA, HDMI ve USB Type-C gibi birçok bağlantı noktasına sahip. Mevcut bağlantı noktalarının sayısı Acer USB Type-C Dock ile artırılabiliyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

TravelMate P6, Şubat ayında Kuzey Amerika’da 1.149,99$; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.099€; Ocak ayında Çin’de 9.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TravelMate P2, Şubat ayında Kuzey Amerika’da 699,99$; Ocak ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 599€; Çin’de 4.499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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