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  4. Acer'dan Yeni ConceptD Dizüstü ve İş İstasyonu Modelleri Geliyor

Acer'dan Yeni ConceptD Dizüstü ve İş İstasyonu Modelleri Geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Acer, içerik üreticilerine yönelik ConceptD PC serisini Windows 10 işletim sistemli yeni dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar ve bir iş istasyonuyla genişlettiğini duyurdu.

Acer'dan Yeni ConceptD Dizüstü ve İş İstasyonu Modelleri Geliyor

CES 2020 İnovasyon Ödülü’ne layık görülen ConceptD 7 Ezel modellerinde Acer’ın Ezel adını verdiği menteşeler kullanılıyor. Bu menteşeler ürünlerin beş farklı modda kullanılmasını sağlayarak tasarımcıların birlikte çalışmasını kolay hale getiriyor. ConceptD 700 iş istasyonu ise içerik üretimiyle ilgili ağır iş yüklerinin üstesinden gelebiliyor.

ConceptD 7 Ezel

ConceptD 7 Ezel Pro ve ConceptD 7 Ezel modelleri Acer’ın Ezel adını verdiği menteşe tasarımından yararlanıyor. Bu tasarımla takım halinde çalışmak, birlikte sunulan Wacom EMR kalem ile çizim yapmak veya müşterilere sunum yapmak kolaylaşıyor. Tasarımcılar; paylaşım modu, kayma modu, stant modu, tablet modu veya ekran modu arasından tercih yapabiliyor. ConceptD Ezel serisi, cihaz üzerinde çizim yapmak, işlerini son haline getirmek ve sunum yapmak isteyen içerik üreticileri için ideal.

Dizüstü bilgisayarların 4K IPS ekranları (3840 x 2160 çözünürlük) sayesinde içerik üreticilerin çalışmaları 8 milyondan fazla pikselle hayat buluyor. 400 nit parlaklık da görüntülerin canlı olmasını sağlıyor. Ekranlarda ayrıca entegre renk düzeltme teknolojileri kullanılıyor. Testlerden geçen ve kalibre edilen ekranlar PANTONE Matching System (PMS) renklerini gerçekçi şekilde sunabiliyor. Bunlar sayesinde Adobe renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan renk üretimi ve Delta E < 2 renk doğruluğu elde ediliyor. Renk profilleri ve sistem ayarları ise Acer’ın ConceptD Palette kullanıcı arayüzü ile yönetilebiliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda yer alan dokunmatik ekran, birlikte sunulan Wacom EMR kalem ile doğal bir yazı yazma deneyimi sağlıyor. Pil gerektirmeyen bu kalemler daha iyi tepki süreleri, daha iyi kesinlik, çözünürlük, basınç hassasiyeti, ekran üzerinde gezdirerek kullanım imkanı ve dayanıklılık sunuyor.

ConceptD 7 Ezel serisinde kullanılan ekranlar düşmelere karşı dayanıklılık sağlamak için Gorilla Glass 6 ile üretilmiş durumda. Yansıma önleyici kaplamaya da sahip olan ekranlardaki görüntüleri açık havada veya parlak ışık altında kolayca görmek de mümkün.

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Donanım

ConceptD 7 Ezel; 10. nesil Intel Core H serisi modellere kadar işlemci seçenekleri, NVIDIA GeForce RTX GPU’ları, 32 GB’a kadar DDR4 bellek ve 2 TB’a kadar NVMe PCIe SSD’ler içeriyor. Daha fazla güce ihtiyaç duyanlar Intel Xeon işlemciye, NVIDIA Quadro RTX GPU’ya, ECC bellek desteğine ve Windows 10 Pro işletim sistemine sahip ConceptD 7 Ezel Pro'yu tercih edebilir.

ConceptD 7 Ezel serisi, NVIDIA’nın RTX Studio programına dahil. RTX Studio ürünleri, yaratıcı alanlarda çalışanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş durumda. ConceptD 7 Ezel serisi ayrıca NVIDIA Studio sürücüleriyle de performans ve kararlılık sunuyor.

Ezel modellerinde bulunan diğer özellikler arasında iki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası, bir adet SD kart yuvası, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve cam touchpad yer alıyor. Kullanıcılar güç düğmesi üzerindeki parmak izi okuyucuyla Windows Hello özelliğini de kullanabiliyor.

Tamamen beyaz renkte bir tasarıma sahip olan ConceptD 7 Ezel’de korozyona ve paslanmaya dirençli mikro-ark oksidasyonlu bir kaplama kullanılıyor. Cihazda ayrıca leke tutmayan ve aşınmaya dayanıklı kaplamalardan da yararlanılıyor.

ConceptD 700

ConceptD 700 iş istasyonu, Intel Xeon E modellerine kadar işlemci seçenekleri ve NVIDIA Quadro RTX 4000’e kadar grafik işlemcilerle geliyor.

ConceptD 700; 64 GB’a kadar 4x DIMM 2666 MHz DDR4 bellek, dahili PCIe M.2 SSD gibi depolama seçenekleri ve dört adet iç depolama yuvasıyla geliyor.

ConceptD 700, ön paneldeki üçgen desenli havalandırma deliğinden hava çekmek ve bu havayı kasanın içinde dolaştırmak için üç soğutma fanından yararlanıyor. Ürünün üst kısmında akıllı telefonları kablosuz şarj etmeye yarayan bir bölüm de bulunuyor. Kabloları düzenli tutan kısımlar ve kulaklığınızı kullanmadığınızda içine koyabileceğiniz bir açılır kapanır bölme de üründe yer alıyor.

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Kullanıcılar CPU, GPU ve bellek kullanımını ConceptD Palette arayüzünden takip edebiliyor. Bu arayüz, çözüm gerektiren sorunları bildiren bir durum göstergesi içeriyor. Kasa üzerinde bulunan kilit ve alarm ise hırsızlık ve izinsiz giriş için caydırıcı etki yapıyor.

Bağımsız yazılım markaları tarafından test edilmiş olan ConceptD 700, yazılım ve donanımların uyumlu, kararlı ve güvenli çalıştığını ifade eden sertifikalara sahip. RTX Studio logosunu da taşıyan ürün tasarım işlerinde yeterli gücü sunuyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

ConceptD 7 Ezel Pro, Kuzey Amerika’da 3.099$; EMEA bölgesinde 2.999€; Haziran ayında ise Çin’de 21.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

ConceptD 7 Ezel, Kuzey Amerika’da 2.699$; EMEA bölgesinde 2.499€; Çin’de 19.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

ConceptD 700, EMEA bölgesinde Mart ayından itibaren 1.699€'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Acer ConceptD 7 Ezel Acer ConceptD 700 Dizüstü iş istasyonu pc

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