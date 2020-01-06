Acer'dan Yeni ConceptD Dizüstü ve İş İstasyonu Modelleri Geliyor

CES 2020 İnovasyon Ödülü’ne layık görülen ConceptD 7 Ezel modellerinde Acer’ın Ezel adını verdiği menteşeler kullanılıyor. Bu menteşeler ürünlerin beş farklı modda kullanılmasını sağlayarak tasarımcıların birlikte çalışmasını kolay hale getiriyor. ConceptD 700 iş istasyonu ise içerik üretimiyle ilgili ağır iş yüklerinin üstesinden gelebiliyor. ConceptD 7 Ezel



ConceptD 7 Ezel Pro ve ConceptD 7 Ezel modelleri Acer’ın Ezel adını verdiği menteşe tasarımından yararlanıyor. Bu tasarımla takım halinde çalışmak, birlikte sunulan Wacom EMR kalem ile çizim yapmak veya müşterilere sunum yapmak kolaylaşıyor. Tasarımcılar; paylaşım modu, kayma modu, stant modu, tablet modu veya ekran modu arasından tercih yapabiliyor. ConceptD Ezel serisi, cihaz üzerinde çizim yapmak, işlerini son haline getirmek ve sunum yapmak isteyen içerik üreticileri için ideal. Dizüstü bilgisayarların 4K IPS ekranları (3840 x 2160 çözünürlük) sayesinde içerik üreticilerin çalışmaları 8 milyondan fazla pikselle hayat buluyor. 400 nit parlaklık da görüntülerin canlı olmasını sağlıyor. Ekranlarda ayrıca entegre renk düzeltme teknolojileri kullanılıyor. Testlerden geçen ve kalibre edilen ekranlar PANTONE Matching System (PMS) renklerini gerçekçi şekilde sunabiliyor. Bunlar sayesinde Adobe renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan renk üretimi ve Delta E < 2 renk doğruluğu elde ediliyor. Renk profilleri ve sistem ayarları ise Acer’ın ConceptD Palette kullanıcı arayüzü ile yönetilebiliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda yer alan dokunmatik ekran, birlikte sunulan Wacom EMR kalem ile doğal bir yazı yazma deneyimi sağlıyor. Pil gerektirmeyen bu kalemler daha iyi tepki süreleri, daha iyi kesinlik, çözünürlük, basınç hassasiyeti, ekran üzerinde gezdirerek kullanım imkanı ve dayanıklılık sunuyor. ConceptD 7 Ezel serisinde kullanılan ekranlar düşmelere karşı dayanıklılık sağlamak için Gorilla Glass 6 ile üretilmiş durumda. Yansıma önleyici kaplamaya da sahip olan ekranlardaki görüntüleri açık havada veya parlak ışık altında kolayca görmek de mümkün. Asus Vivobook S14 İncelemesi | Oyun Oynatan İş Bilgisayarı! Donanım ConceptD 7 Ezel; 10. nesil Intel Core H serisi modellere kadar işlemci seçenekleri, NVIDIA GeForce RTX GPU’ları, 32 GB’a kadar DDR4 bellek ve 2 TB’a kadar NVMe PCIe SSD’ler içeriyor. Daha fazla güce ihtiyaç duyanlar Intel Xeon işlemciye, NVIDIA Quadro RTX GPU’ya, ECC bellek desteğine ve Windows 10 Pro işletim sistemine sahip ConceptD 7 Ezel Pro'yu tercih edebilir. ConceptD 7 Ezel serisi, NVIDIA’nın RTX Studio programına dahil. RTX Studio ürünleri, yaratıcı alanlarda çalışanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş durumda. ConceptD 7 Ezel serisi ayrıca NVIDIA Studio sürücüleriyle de performans ve kararlılık sunuyor.