Acer; Tayvanlı Yulon Group ve alt kuruluşları olan otomobil markası Luxgen ve otomotiv elektronik teçhizat sağlayıcısı HAITEC işbirliğiyle hayata geçirdiği konsept araçla yapay zeka (AI) ve otonom sürüş teknolojisine dair vizyonunu paylaştı.

Araç, Tayvan’ın en büyük otomobil üreticilerinden Yulon Group alt kuruluşları olan otomotiv elektronik teçhizat sağlayıcısı HAITEC ve otomobil markası Luxgen işbirliğiyle hayata geçirildi.

Acer tarafından geliştirilen otonom sürüş sisteminin Luxgen S3 elektrikli araç platformuna uyarlanmasıyla üretilen konsept, SAE tarafından 4. Seviye - Yüksek Otomasyon kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu seviye, aracın herhangi bir sürücü müdahalesi olmadan karmaşık sürüş tekniklerini otonom olarak gerçekleştirebilmesi anlamına geliyor.

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Luxgen S3 elektrikli otomobil platformu üzerine kurgulanan 4. Seviye otonom sürüş özelliğine sahip araç, Acer’ın çevresel algılama, karar verme ve kontrol özelliklerini barındıran otonom sürüş sisteminden güç alıyor.