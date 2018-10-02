HABER

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Acer, Tayvan Otomotiv Teknolojileri İnovasyon Zirvesi 2018 kapsamında otonom sürüş özelliğine sahip konsept aracının tanıtımını yaptı.

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Acer; Tayvanlı Yulon Group ve alt kuruluşları olan otomobil markası Luxgen ve otomotiv elektronik teçhizat sağlayıcısı HAITEC işbirliğiyle hayata geçirdiği konsept araçla yapay zeka (AI) ve otonom sürüş teknolojisine dair vizyonunu paylaştı.

Araç, Tayvan’ın en büyük otomobil üreticilerinden Yulon Group alt kuruluşları olan otomotiv elektronik teçhizat sağlayıcısı HAITEC ve otomobil markası Luxgen işbirliğiyle hayata geçirildi.

Acer tarafından geliştirilen otonom sürüş sisteminin Luxgen S3 elektrikli araç platformuna uyarlanmasıyla üretilen konsept, SAE tarafından 4. Seviye - Yüksek Otomasyon kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu seviye, aracın herhangi bir sürücü müdahalesi olmadan karmaşık sürüş tekniklerini otonom olarak gerçekleştirebilmesi anlamına geliyor.
Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Luxgen S3 elektrikli otomobil platformu üzerine kurgulanan 4. Seviye otonom sürüş özelliğine sahip araç, Acer’ın çevresel algılama, karar verme ve kontrol özelliklerini barındıran otonom sürüş sisteminden güç alıyor.

Acer’ın kurguladığı sistem, gerçek zamanlı kinematik pozisyonlama, kameralar, ışıklı radarlar, MMW radarlar, IMU (inert ölçüm ünitesi) ve ultrasonik algılayıcılardan gelen bilgileri harmanlayan algoritmaları kullanarak yapay zeka odaklı çalışıyor.

Sistem ayrıca derin öğrenme teknolojisiyle yol üzerinde karşılaştığı objeleri tanımlayarak dinamik sürüş gerçekleştirebiliyor. Acer otonom sürüş sistemiyle gelecekte otonom sürüşü farklı seviyelere taşıyabilecek potansiyele sahip olmanın yanı sıra, platformu iş ortaklarına ve geliştiricilere açarak yeni nesil otonom sürüş servislerini birlikte hayata geçirmeyi planlıyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERBunları yiyen hızla kilo veriyor!Bunları yiyen hızla kilo veriyor!
Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?
Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acer teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.