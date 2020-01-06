Acer, Spin Serisi Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayarlarını Geliştiriyor

Daha ince tasarıma sahip olan modeller 10. nesil Intel Core işlemcilerden ve Windows 10 Home işletim sisteminden güç alıyor. Profesyoneller ve öğrencilerin beğenisini kazanacak esnek tasarım, tek bir kolay hareketle gün boyu çizim yapmayı, not almayı, içerik oluşturmayı ve sunum yapmayı sağlıyor.
Yeni Acer Spin modellerinde Wacom AES teknolojisine sahip, hızlı şarj olan Acer Active Stylus kalem, Wi-Fi 6 bağlantısı ve Thunderbolt 3 destekli USB Type C’nin de yer aldığı bağlantı noktaları bulunuyor. Dizüstü modundayken klavyeyi yükselten menteşe tasarımı rahat bir yazı yazma deneyimi sunuyor.
Tasarım
Yeni Spin 5 ve Spin 3 modelleri tablet, dizüstü bilgisayar, ekran veya çadır modlarıyla kullanımı rahat hale getiren ince tasarımlara sahip. 360 derece dönebilen menteşeler sayesinde modlar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. Tercihe bağlı sunulan arka aydınlatmalı klavye de loş ışık altındaki ortamlarda çalışabilmeyi sağlıyor.
14,9 mm inceliğindeki Spin 5’in 2K çözünürlükteki 13,5 inç ekranının çerçevesi 7,78 mm kalınlığında. Bu sayede ürünün ekran gövde oranı yüzde 80’e ulaşıyor. 3:2 en boy oranına sahip ekran, aynı genişlikteki 16:9 ekranlara göre yüzde 18 daha fazla dikey alan oluşturuyor. Spin 5, magnezyum alüminyum alaşımlı kasası ve bilek desteği sayesinde 1,2 kg ağırlığında. Spin 5’te ayrıca Windows Hello ile güvenli giriş yapmayı sağlayan entegre parmak izi okuyucu bulunuyor.
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14 inç Full HD ekrana sahip olan yeni Spin 3, 16:9 en boy oranı ve 7,82 mm çerçevesiyle yüzde 78’lik ekran gövde oranı sunuyor. 1,5 kg ağırlığında ve 16,9 mm inceliğinde olan alüminyum kasa, çantaya sığabiliyor.
Acer Active Stylus
Hem Spin 5 hem de Spin 3 modelleri, Wacom AES teknolojisine sahip, hızlı şarj olan Acer Active Stylus kalem ile geliyor. Kalem, 4.096 basınç düzeyiyle gerçek mürekkep ve kağıt hissini taklit ediyor.
Dokulu yapıyla gelen Stylus kalem, 12,53 cm uzunluğa sahip. Kalem kullanılmadığında özel yuvasında saklanabiliyor ve şarj oluyor. Kalem 15 saniyelik şarj ile 90 dakika kullanılabiliyor.
Performans
Çevre birimlerini ve ekranları Spin dizüstü bilgisayar modellerine hızlı bir şekilde bağlamak mümkün. Spin 5’te yer alan Thunderbolt 3 destekli iki adet USB Type C bağlantı noktası ile harici ekranlarla 4K video paylaşımı yapılabiliyor. Ayrıca diğer cihazlara da hızlı veri aktarımı sağlanabiliyor. Spin 5’te ayrıca iki adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (biri çevrim dışı şarj özelliğine sahip), HDMI ve MicroSD kart okuyucu bulunuyor. Spin 3’te ise bir adet Thunderbolt 3 destekli USB Type C bağlantı noktası, iki adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (biri çevrim dışı şarj özelliğine sahip), HDMI ve MicroSD kart okuyucu yer alıyor.
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Çift bant Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX201 (802.11ax) teknolojisi, 802.11ac standardına göre 3 kat daha yüksek hız sunuyor.
Yeni Spin modellerinde çift hoparlör ve Acer True Harmony teknolojisi bulunuyor. Çift mikrofon, net sesli iletişim sağlıyor. Kullanıcılar, Cortana ile cihazlarıyla sesli etkileşim kurabiliyor.
Spin 5’te 1 TB’a kadar SSD depolama olanağı sunulurken Spin 3 çift SSD ile depolama kapasitesi sağlıyor. Her iki model de 16 GB’a kadar RAM içeriyor.
Fiyat ve bulunabilirlik
Acer Spin 5, Haziran ayında Kuzey Amerika’da 899$; Mart ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 999€’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Spin 3, Nisan ayında Kuzey Amerika’da 699$ ve Şubat ayında EMEA bölgesinde 649€’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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