Acer, Spin Serisi Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayarlarını Geliştiriyor

Daha ince tasarıma sahip olan modeller 10. nesil Intel Core işlemcilerden ve Windows 10 Home işletim sisteminden güç alıyor. Profesyoneller ve öğrencilerin beğenisini kazanacak esnek tasarım, tek bir kolay hareketle gün boyu çizim yapmayı, not almayı, içerik oluşturmayı ve sunum yapmayı sağlıyor.

Yeni Acer Spin modellerinde Wacom AES teknolojisine sahip, hızlı şarj olan Acer Active Stylus kalem, Wi-Fi 6 bağlantısı ve Thunderbolt 3 destekli USB Type C’nin de yer aldığı bağlantı noktaları bulunuyor. Dizüstü modundayken klavyeyi yükselten menteşe tasarımı rahat bir yazı yazma deneyimi sunuyor.

Tasarım

Yeni Spin 5 ve Spin 3 modelleri tablet, dizüstü bilgisayar, ekran veya çadır modlarıyla kullanımı rahat hale getiren ince tasarımlara sahip. 360 derece dönebilen menteşeler sayesinde modlar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. Tercihe bağlı sunulan arka aydınlatmalı klavye de loş ışık altındaki ortamlarda çalışabilmeyi sağlıyor.

14,9 mm inceliğindeki Spin 5’in 2K çözünürlükteki 13,5 inç ekranının çerçevesi 7,78 mm kalınlığında. Bu sayede ürünün ekran gövde oranı yüzde 80’e ulaşıyor. 3:2 en boy oranına sahip ekran, aynı genişlikteki 16:9 ekranlara göre yüzde 18 daha fazla dikey alan oluşturuyor. Spin 5, magnezyum alüminyum alaşımlı kasası ve bilek desteği sayesinde 1,2 kg ağırlığında. Spin 5’te ayrıca Windows Hello ile güvenli giriş yapmayı sağlayan entegre parmak izi okuyucu bulunuyor.