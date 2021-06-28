Acer Swift X neler sunuyor?

Acer Swift X , NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı ile birlikte AMD Ryzen 7 5800U mobil işlemcisi ve 16 GB bellek ile ilgi çekiyor. Swift ailesinin konseptine sadık kalan cihazda, tüm bu donanımlar 17,9 mm inceliğindeki bir metal kasaya sığdırılmış.

Acer Swift X’in üretkenlik kabiliyetleri, kullanıcının tüm verileri yanında taşıyabilmesini sağlayan 2 TB’a kadar SSD ile destekleniyor ve hızlı şarj destekli 59W bataryası ile 17 saate kadar kullanım olanağı veriyor.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Swift X, yüzde 85,7 ekran/gövde oranı, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB özellikleri sunan 14 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekran sunuyor. USB Tip-C ile hızlı veri aktarımı, video izleme ve pil şarj işlemleri yapılabilirken, Wi-Fi 6 desteği de genel olarak bağlantı hızının artması anlamına geliyor.

Yeni Swift X, termal verimliliğini optimize etmek için 59 adet 0,3 mm kanatlı bir fandan ve bir çift D6 bakır ısı borusundan yararlanıyor. Bununla birlikte, bir dizi başka yenilikle de dizüstü bilgisayarın soğutma verimliliğini artırdığı söyleniyor. Örneğin yeni Swift’te yer alan hava girişli klavye tasarımı, standart bir klavyeye göre yaklaşık yüzde 8-10 daha fazla ısının dışarı atılmasını sağlıyor ve fanın üst kısmında oturan, eğimli bir düzleme sahip olan stereo halka, hava akışında yüzde 5-10’a varan bir iyileşme sağlıyor.

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