Acer, Üç Yeni Predator Oyuncu Monitörünü Duyurdu!

32 inç Predator X32, NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisinden yararlanarak akıcı oyun deneyimi sunuyor. Predator X32’nin 1152 bölgede yerel ışık kısma özelliğine sahip mini LED paneli UHD (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunuyor. 1440 nite kadar parlaklığa ulaşarak canlı görüntüler oluşturan Predator X32, VESA DisplayHDR 1400 sertifikasına sahip. Kendi videolarını da hazırlayan oyuncular monitördeki 10-bit renk, Delta E < 1 düzeyinde renk doğruluğu, yüzde 99 AdobeRGB ve yüzde 89,5 Rec2020 renk gamları sayesinde ideal sonuçlar alıyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan Predator X32, net ve akıcı görüntüler oluşmasını sağlıyor. Monitörün IPS paneli 178 dereceye kadar izleme açıları sunuyor. Monitörü döndürmeye ve yükseklik ayarı yapmaya olanak veren stant rahat bir kullanım sağlıyor. Ürün, üzerindeki üç HDMI 2.0 bağlantı noktası ve DisplayPort 1.4 ile bilgisayarlara bağlanıyor.

Acer ayrıca 2 ms tepki süresine sahip 300 Hz IPS panelini de Predator Triton 500 oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde gösterdi. Yeni panel hızlı ve akıcı görüntülerin önem taşıdığı yarış ve aksiyon oyunlarında yüksek performans sergiliyor. sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan panel, geniş izleme açıları da sunuyor.

37,5 inç boyutundaki bu UWQHD (3840 x 1600 piksel) ekran, 2300R kavis ile geliyor. NVIDIA G-SYNC işlemcisi ise yırtılma veya takılma olmadan akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Monitör, yüksek parlaklık, kontrast ve renk aralığıyla VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. Delta E < 1 düzeyinde renk doğruluğu ve yüzde 98 DCI-P3 renk gamı ile Predator X38, gerçekçi renkler üretiyor. Predator X38, 175 Hz’e ulaşan yenileme hızına (hız aşırtma) ve hızlandırma yöntemiyle 1 ms’ye (griden griye) getirilen tepki süresine sahip. Ergonomik stant, oyuncuların monitörü kendilerine uygun şekle getirmelerini sağlıyor. Stant ile eğimi -5 ile 35 derece arasında değiştirmek, monitörü +/- 30 derece döndürmek ve yüksekliği 12,9 cm ayarlamak mümkün. HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları ile birçok sisteme bağlanabilen monitör, dört adet USB 3.0 bağlantı noktası ile de çevre birimlerine ve diğer cihazlara hızlı bağlantı imkanı veriyor. Monitörde yer alan 7W gücündeki iki hoparlör toplam 14 W güçle ses sunuyor.

Monitör ayrıca dört adet USB 3.0 bağlantı noktasıyla da oyun kolları, fare vb. için bağlantı merkezi görevi görüyor. Predator X32’de ayrıca iki adet 4W stereo hoparlör bulunuyor.

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Predator CG552K



Predator CG552K, 55 inçlik 4K (3840 x 2160 piksel) OLED paneliyle yüksek kontrast ve görüntü kalitesi sunuyor. 400 nite kadar parlaklığa ulaşan panel canlı görüntüler oluşturuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5’ini kapsayan renkler ise Delta E < 1 seviyesindeki doğruluk ile geliyor. Adaptive Sync ve NVIDIA G-SYNC ile uyumlu olan Predator CG552K, akıcı oynanış sağlayarak oyuncuların odaklanmasına yardımcı oluyor. Monitör, hızlandırma yöntemiyle 0,5 ms (griden griye) tepki süresine ulaşan ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

Odanın aydınlatma miktarını algılayan bir ışık sensörü, monitörün parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Predator CG552K’de monitörün yakınında biri olup olmadığını tespit eden dahili yakınlık sensörü bulunuyor. Kullanıcı sensörün önünden kalktığında monitör güç tasarrufu moduna geçiyor, geri geldiğinde ise açılıyor. Ürün, üzerinde yer alan üç adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, iki adet DisplayPort v1.4 bağlantı noktası, bir adet USB Type C bağlantı noktası, iki adet USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantı noktaları sayesinde birçok farklı sistem, konsol ve çevre birimine bağlanabiliyor. 10W gücündeki iki hoparlör ile toplam 20W dinamik ses sunan monitör, özelleştirilebilen ışık şeritleriyle geliyor.