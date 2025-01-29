Acerola (Barbados Kirazı) nedir, faydaları nelerdir? Acerola kirazı neye iyi gelir? Acerola faydaları ve zararları

Doğada yer alan çeşitli bitkiler, meyveler ve sebzeler bir insanın vücudunun ihtiyaç duyacağı birçok yararlı madde içerir. Ancak bilinçli tüketilmezse ya da kişinin bilmediği bir alerjik durumu varsa yararı için tüketilen yiyecekler zararlı olabilir. Bu yüzden besinler vitamininden ya da çeşitli yararlarından faydalanmak amacı ile tüketilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Acerola (Barbados Kirazı) nedir?

İçeriğinde yüksek oranda C vitamini bulunduğu tespit edilen Acerola Barbados Kirazı olarak da bilinir. Kırmızı renkte küçük bir meyve olan acerola daha çok tropikal bölgelerde yetişir. Genel olarak Güney Amerika’da, Karayipler’de ve Güneydoğu Asya bölgelerinde yetişen bir meyvedir.

Latincesi malpighia emarginata olan Barbados Kirazı, malpighiaceae familyasından olan bir bitki türüdür. Tarımı meyvesi için yapılır ve Batı Antik Kırazı, Acerola Kirazı olarak da bilinir. Halk arasında aserola adı ile de anılır. Bilinen birçok faydası vardır.

Acerola (Barbados Kirazı) faydaları nelerdir?

Acerola meyvesi faydaları ile bilinen ve son zamanlarda çok popüler hâle gelmiş olan bir meyvedir. Yüksek oranda C vitamini içermesinin yanı sıra en bilinen faydaları şu şekildedir:

C vitamini açısından son derece zengin bir meyvedir ve birkaç tanesi bir insanın günlük C vitamini ihtiyacını karşılayacak güçtedir.

Antioksidan özelliği bulunur. Bu sayede içerdiği bileşenlerle vücut serbest radikallere karşı korunur.

Yaşlanma etkilerini geciktirdiği bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur.

Cilt sağlığı açısından da faydalıdır.

Cilt lekelerinin azalmasında yardımcı olur.

Enerji arttırıcı etkisi vardır.

Vücuttaki demir emilimini arttırır ve bu sayede yorgunluk ya da halsizlik hissini azaltır.

Acerola faydalarından biri de sindirim sistemini düzenlemesidir. Çünkü lif bakımından çok zengindir ve sindirim sistemine faydalı etkisi vardır.

Kabızlık sorununu ortadan kaldırdığı bilinir.

İçeriğinde yer alan flavonoidler ve antioksidanlar kalp ve damar sağlığını destekleyici etkiye sahiptir.

Acerola kirazı neye iyi gelir?

Acerola zararlarının çok fazla olmadığı tespit edilmiştir. Genel olarak yararlı bir meyve olmasına rağmen diğer tüm gıdalar gibi gerektiği miktardan fazla olacak şekilde tüketilmesi bazı kişiler için çeşitli rahatsızlıkların meydana gelmesine de neden olabilir. Ayrıca alerjik durumları olan kişiler için de zararlı olabilir. İyi geldiği tespit edilen bazı durumlar şunlardır:

Halsizlik

Yorgunluk

Yaşlanma etkileri

Ciltteki lekeler

Kabızlık

Mide rahatsızlıkları

Zayıf bağışıklık sistemi

Anemi

Demir eksikliği

Kilo problemleri

Kalp rahatsızlıkları

Damar hastalıkları

Enerjisizlik

Stres

Acerola ya da Barbados kirazı bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar birçok farklı konuda insan sağlığı için faydalı bir meyve olarak bilinir. Direkt olarak yenebileceği gibi görüntüsüyle de birçok tatlının ya da salata çeşidinin içinde ve üzerinde kullanılabilmektedir.

Kişinin bilmediği bir alerjik durumu varsa yararı için tüketilen yiyecekler zararlı olabilir. Bu yüzden besinler vitamininden ya da çeşitli yararlarından faydalanmak amacı ile tüketilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.