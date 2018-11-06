HABER

Acı biber, kozalak, patlıcan reçel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

BURSA’da geleneksel yöntemlerle reçel üreten bir firma, zencefil, çam kozalağı, domates, acı biber, kakule, kekik, Hindistan cevizi gibi değişik çeşitli ürünlerden yaptığı reçellerle alışılmış tatların dışına çıktı.

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da geleneksel yöntemlerle reçel üreten bir firma, zencefil, çam kozalağı, domates, acı biber, kakule, kekik, Hindistan cevizi gibi değişik çeşitli ürünlerden yaptığı reçellerle alışılmış tatların dışına çıktı. Sürekli yeni ürünler ortaya koyduklarını belirten firma sahibi Cafer Yıldırım, Arap turistlerin bu reçellere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kestel ilçesi kırsa Derekızık Mahallesi Şelale mevkiinde geleneksel yöntemlerle 110 yıldır reçel üretimi yapan butik işletme, kozalak, patlıcan, kekik, acı biber, salatalık, Hindistan cevizi, zencefil, domates, zeytin, süt gibi ürünlerle değişik reçeller üretti. Reçeller, başta Arap turistler olmak üzere yabancı turistlerden ilgi görüyor. 27 çeşit reçel ürettiklerini belirten firmanın 4'üncü kuşak sahibi ve üreticisi Cafer Yıldırım, ‘’Standart reçellerin dışında, zencefil, çam kozalağı, domates, acı biber, kakule, kekik, Hindistan cevizi reçelleri üretiyoruz. Daha sayamadığım birçok ürün var. Müşterilerimizin memnuniyete doğrultusunda ürünlerimizin bazılarını çıkarıp, yeni ürünler getiriyoruz. Hedefimiz doğal ürün üretmek. Hammaddeyi civardaki köylerimizden alıyoruz. Kimyasal ürün kullanmıyoruz. Ürünlerimizin üretimi, sezonunda yapılıyor. Örneğin kozalak reçelimizi nisan ayında, ceviz reçelimizi ağustos ayında üretiyoruz. Şu an kabak reçelimiz var. Meyvelerimizin tamamını taze ürünlerden seçiyoruz. Vizyonumuz doğal üretim yapmak’’ dedi. ÖNCE TATLI, SONRA ACI Reçellerin deneme yanılma yoluyla ortaya çıktığını söyleyen Yıldırım, "Önce ürünümüzü alıyoruz. Üretimini yapıyoruz. Dükkana gelen müşterilerimize sunuyoruz. Beğenilirse üretimine devam ediyoruz. Biz normal bir çizgide gitmek istemiyoruz. Sürekli yeni ve değişik ürünler arıyoruz. Örneğin acı biber reçelimizi yediğinizde önce tatlı, sonra acı tat alıyorsunuz. Farklı bir lezzet” diye konuştu. Özellikle aromatik reçellere en çok ilginin Arap turistlerden olduğunu belirten Yıldırım, "Sürekli yenilikçi ürünler üreterek müşterilerimizin memnuniyetini kazanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz Araplar tarafından ilgi çekiyor. O bölgede markamız tanınıyor. 100 müşterimizin 99’u Arap" şeklinde konuştu. ASTIM İÇİN BİREBİR Kozalak reçelinin Balkanlar'da bronşit hastaları için üretildiğini ifade eden Yıldırım, “Biz Balkan göçmeniyiz. Balkanlarda kozalak reçeli, astım ve bronşit hastaları için üretildi. Biz de onları örnek alarak bunu biraz daha geliştirdik ve faydalı bir ürün ürettiğimize inanıyorum” dedi.

1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı
Gaziantep Valisi Gül, göreve başladıGaziantep Valisi Gül, göreve başladı
Tokat Valisi Balcı, göreve başladıTokat Valisi Balcı, göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.