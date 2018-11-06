Acı biber, kozalak, patlıcan reçel oldu

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da geleneksel yöntemlerle reçel üreten bir firma, zencefil, çam kozalağı, domates, acı biber, kakule, kekik, Hindistan cevizi gibi değişik çeşitli ürünlerden yaptığı reçellerle alışılmış tatların dışına çıktı. Sürekli yeni ürünler ortaya koyduklarını belirten firma sahibi Cafer Yıldırım, Arap turistlerin bu reçellere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kestel ilçesi kırsa Derekızık Mahallesi Şelale mevkiinde geleneksel yöntemlerle 110 yıldır reçel üretimi yapan butik işletme, kozalak, patlıcan, kekik, acı biber, salatalık, Hindistan cevizi, zencefil, domates, zeytin, süt gibi ürünlerle değişik reçeller üretti. Reçeller, başta Arap turistler olmak üzere yabancı turistlerden ilgi görüyor. 27 çeşit reçel ürettiklerini belirten firmanın 4'üncü kuşak sahibi ve üreticisi Cafer Yıldırım, ‘’Standart reçellerin dışında, zencefil, çam kozalağı, domates, acı biber, kakule, kekik, Hindistan cevizi reçelleri üretiyoruz. Daha sayamadığım birçok ürün var. Müşterilerimizin memnuniyete doğrultusunda ürünlerimizin bazılarını çıkarıp, yeni ürünler getiriyoruz. Hedefimiz doğal ürün üretmek. Hammaddeyi civardaki köylerimizden alıyoruz. Kimyasal ürün kullanmıyoruz. Ürünlerimizin üretimi, sezonunda yapılıyor. Örneğin kozalak reçelimizi nisan ayında, ceviz reçelimizi ağustos ayında üretiyoruz. Şu an kabak reçelimiz var. Meyvelerimizin tamamını taze ürünlerden seçiyoruz. Vizyonumuz doğal üretim yapmak’’ dedi. ÖNCE TATLI, SONRA ACI Reçellerin deneme yanılma yoluyla ortaya çıktığını söyleyen Yıldırım, "Önce ürünümüzü alıyoruz. Üretimini yapıyoruz. Dükkana gelen müşterilerimize sunuyoruz. Beğenilirse üretimine devam ediyoruz. Biz normal bir çizgide gitmek istemiyoruz. Sürekli yeni ve değişik ürünler arıyoruz. Örneğin acı biber reçelimizi yediğinizde önce tatlı, sonra acı tat alıyorsunuz. Farklı bir lezzet” diye konuştu. Özellikle aromatik reçellere en çok ilginin Arap turistlerden olduğunu belirten Yıldırım, "Sürekli yenilikçi ürünler üreterek müşterilerimizin memnuniyetini kazanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz Araplar tarafından ilgi çekiyor. O bölgede markamız tanınıyor. 100 müşterimizin 99’u Arap" şeklinde konuştu. ASTIM İÇİN BİREBİR Kozalak reçelinin Balkanlar'da bronşit hastaları için üretildiğini ifade eden Yıldırım, “Biz Balkan göçmeniyiz. Balkanlarda kozalak reçeli, astım ve bronşit hastaları için üretildi. Biz de onları örnek alarak bunu biraz daha geliştirdik ve faydalı bir ürün ürettiğimize inanıyorum” dedi.

