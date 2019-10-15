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Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

BURSA'da geleneksel yöntemlerle reçel üreten bir firma, acı tombul biber ile yaptığı reçelle alışılmış tatların dışına çıktı.

Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA'da geleneksel yöntemlerle reçel üreten bir firma, acı tombul biber ile yaptığı reçelle alışılmış tatların dışına çıktı. Acı biber reçelini görenlerin şaşırdığını belirten firma sahibi Cafer Yıldırım, Arap turistlerin bu reçele yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Kestel ilçesi kırsal Derekızık Mahallesi Şelale mevkiinde geleneksel yöntemlerle 110 yıldır reçel üretimi yapan işletme, acı tombul biberden reçel üretti. Ağızda başta tatlı, daha sonra ise acı bir tat bırakan acı biber reçelinin yapımı 7 gün sürüyor. Tombul acı biber reçeli başta Arap turistler olmak üzere dükkana gelen müşterilerden ilgi görüyor.
'ACI BİBER ASLINDA TURŞU OLARAK TÜKETİLEN BİR ÜRÜN'
Reçel üreteminde dördürcü kuşak olduğunu belirten işletme sahibi Cafer Yıldırım, “Bu işimizi 1910 yılında yapmaya başlamışız. O dönemlerde bu kadar çeşitliliğimiz yoktu. Şu anda 35 çeşit reçel üretiyoruz. Sürekli yeni lezzetleri, yeni tatları, her türlü ürünü deneyerek, gelen misafirlerimizin tatlarına sunarak, onların fikrini alarak üretime geçiyoruz. Kozalak reçeli, patlıcan reçeli gibi değişik ürünlerimiz var. Biber reçelimiz ise biraz zıt ürün olduğu için, turşu olarak tüketilen bir ürün. Farklılık, değişik lezzet olması için üretimine girdik. Gelen misafirlerimizin damak tadına sunduk. Güzel tepkiler aldık. Şimdi de üretimine devam ediyoruz” dedi.
EN ÇOK İLGİ ARAP TURİSTLERDEN
Acı biber reçelinin ağızda farklı bir tat bıraktığını söyleyen Cafer Yıldırım, “İlk tüketimde tatlı bir lezzet fakat daha sonrasında ise acı olarak, ürünün daha ölmediğini, biber olduğunu andıran bir lezzet. Biberler bahçeden toplanıyor. Acılığını biraz yok ediyoruz. Üretim aşaması bir hafta sürüyor. Bir hafta sonrasında güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu reçelimizi daha çok Arap misafirlerimiz tercih ediyor. Geldiklerinde farklı bir ürün, farklı bir lezzetle karşılaşıyorlar” dedi.
'MEVSİMİNDE OLAN MEYVELERLE REÇEL YAPIN'
İyi reçel yapımının nasıl olması gerektiğini anlatan Yıldırım, “İyi bir reçel yapmak için meyveyi mevsiminde kullanmak gerekiyor. Kaliteli meyvelerle biraz bilgi, biraz da sevgi. En güzel reçel böyle olur. İlk önce meyvenin kalitesi önemli ama daha sonra kaynatma süresi de önemli. Her ürünün kendine göre bir özelliği var. Her meyvenin kendi şeker oranı farklı. Bunlarla ilgili bilgi ve birikim gerekiyor. İyi bir pastorizasyonla reçel iki yıl tazeliğini koruyor. Hiçbir kimyasal ve koruyucu madde kullanmıyoruz. Bu şekilde ürünlerimiz iki yıl tazeliğini koruyor” dedi.
ÖNCE TATLI, SONRA ACI
Farklı reçelleri tatmak için bu işletmeye geldiğini belirten Aylin Tiryaki, “Acı biber reçelini duyduğum zaman ilginç geldi. 'Acı biberin reçeli mi olur?' dedim. Tadı gayet güzel. Lezzetli bir tat. Gayet tatlı, daha sonra acı bir tat geliyor. Lezzetli bir tat. Alıp evimde tüketebilirim” dedi.

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Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi olduAcı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi olduAcı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi olduAcı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu

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