HABER

Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

31.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

ABD'den Avustralya'ya gönderilen acı biber sosu şişelerinde, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon Avustralya doları olan (207 milyon ABD doları) 400 kilo sentetik uyuşturucu (kristal metamfetamin) çıktı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

ABD'den Avustralya'ya gönderilen acı biber sosu şişelerinde, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon Avustralya doları olan (207 milyon ABD doları) 400 kilo sentetik uyuşturucu (kristal metamfetamin) çıktı.

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Avustralya polisine göre ele geçirilen 768 şişe sos, Sydney'deki bir yeraltı laboratuvarında damıtılarak yeniden uyuşturucuya dönüştürülecekti.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bunun çok karmaşık bir işlem olduğunu belirterek hem bu sosları gönderen hem de alan kişilerin kimya bilgisi olması gerektiğini söyledi.

Polis yetkilileri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için ABD makamlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Avustralya'da metamfetamin kullanımının görece azalmaya başlamasına karşın, hükümetin yayımladığı veriler, bu uyuşturucuya bağımlılık ve bunun yol açtığı zararın büyüdüğüne işaret ediyor.

Melbourne'de Haziran'da Tayland'dan gönderilen bir kargoda hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 840 milyon ABD doları) metamfetamin bulunmuştu.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Pakistan'da tren yangını: Yolcuların kullandığı iki tüpün patlaması sonucu en az 73 kişi öldüPakistan'da tren yangını: Yolcuların kullandığı iki tüpün patlaması sonucu en az 73 kişi öldü
Human Rights Watch: ABD destekli Afgan güçleri savaş suçları işlediHuman Rights Watch: ABD destekli Afgan güçleri savaş suçları işledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına dair açıklama

Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına açıklama

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

Afrin'de intihar saldırısı!

Pazar yerinde intihar saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.