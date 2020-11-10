HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Acı biber yemek ömrü dörtte bir oranında uzatabilir

Acı biber yemek ömrü dörtte bir oranında uzatabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor ve ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor.

Acı biber yemek ömrü dörtte bir oranında uzatabilir

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Cleveland Clinic’ten bilim insanları, daha önce Çin, İran, İtalya ve ABD’de yapılan çalışmaları gözden geçirerek 570 bin kişiye ait sağlık ve beslenme verilerini inceledi.

Çalışmada kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskinin, düzenli olarak acı biber yiyenlerde dörtte bir oranında daha düşük olduğu bulundu.

TÜMÖRLERLE SAVAŞIYOR, OBEZİTEYE VE DİYABETE KARŞI KORUYOR

Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.

Çalışmanın baş yazarı kardiyolog Bo Xu, “Düzenli acı biber tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser ölümlerinde genel bir risk azaltma ile ilişkilendirildi. Bulgularımız, tüketilen besinlerin genel sağlıkta önemli bir rol oynayabileceğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

OBEZİTE HAPININ İÇİNDE KULLANILABİLİR

Araştırmayı değerlendiren American Heart Association ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Penny Kris-Etherton, "Bulguların gerçekten oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.Yazarlar acı biber tüketiminin tüm nedenlere bağlı ölüm, kardiyovasküler ölüm ve kanser ölümleri üzerine faydalarını keşfetti. Söz konusu çalışma kalp hastalıkları ve obeziteyle mücadelede önemli kazanımlar sağlayabilir. Örneğin kapsaisin ateşli bir 'anti-obezite' hapının içeriğinde kullanılabilir” dedi.

Bununla birlikte, önceki çalışmalar da, biber yemenin kanser, diyabet, kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere bir dizi hastalık riskini azalttığını da gösterdi. Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademesi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health ) tarafından gerçekleştirilen farklı bir çalışmada, her gün veya günaşırı acılı yiyecekler tüketenlerin, kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarından ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı ortaya konulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
'Maskeler defalarca kullanılabilir, ütü de yapılabilir''Maskeler defalarca kullanılabilir, ütü de yapılabilir'
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleriYolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Ermenistan'da göstericilerden meclis başkanına linç girişimi
Ermenistan'da göstericilerden meclis başkanına linç girişimi
Lübnan’da göktaşı düştü iddiası
Göktaşı düştü iddiası!
O kadar da tek kullanımlık değil! 'Cerrahi maskeler defalarca kullanılabilir'
'Maskeler defalarca kullanılabilir, ütü de yapılabilir'
Türk bilim insanı NASA ekibini yönetecek
Türk bilim insanı NASA ekibini yönetecek
Çin’de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Vuhan'daki bir üniversite kantininde kızdıran görüntü
Vuhan'daki bir üniversite kantininde kızdıran görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.