Acı çehre çayı faydaları nelerdir? Acı çehre çayı nasıl yapılır?

Acı çehre çayı son dönemlerin tercih edilen bir ürünüdür. Özellikle kilo vermek isteyen bireylerin araştırmalarında sıklıkla karşısına çıkan bu yöntem önemli bir hâl almıştır. Genellikle acı çehre otundan faydalanarak yapılan acı çehre çayı hazır hâlde de satılır. Acı çehre bir diğer adı ile kara kızılcık, çalı veya bodur bir ağaç şeklindedir. Genel olarak Batı Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da görülen bir bitkidir. İnsan sağlığı açısından pek çok faydası olduğu bilinen acı çehre özellikle kilo vermeye destek olarak bilinir. Acı çehre çayı diğer doğal besinler gibi doğru miktarda ve bir uzman dâhilinde kullanılırsa daha doğru bir kullanım elde edilebilir. Özellikle hamile, emziren ya da herhangi bir kronik rahatsızlığı olan bireylerin bir uzmana danışarak tüketmeleri doğru olacaktır.

Acı çehre çayı ne işe yarar?

Acı çehre çayının en temel özelliklerinden biri metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımına destek sağlamaktır. Bu etkileri ile kilo verme sürecine gerçekten destek olan bir çaydır. Bununla birlikte sindirim sistemi ile ilgili önemli olumlu etkileri vardır. Kabızlık ile ilgili sorunları azaltmaya yardımcı olduğu bilinir. Ayrıca kötü kolesterolü azaltma gibi bir etkisi bulunur. "Acı çehre çayı neye iyi gelir?" sorusu için acı çehre çayının iyi geldiği durumlar ve acı çehre çayı faydaları:

Acı çehre otu prostat rahatsızlığı ile ilgili olumlu etkiye sahiptir.

İştahı azaltıp tatlı isteğini azaltan bir çaydır.

Vücutta oluşan tatlı isteğini en aza indirdiği bilinir.

Vücutta bulunan fazla yağın atımına yardımcı olur.

Düzenli olarak acı çehre çayı tüketiminde yağ yakımına ciddi bir etkisi bulunur.

Kabızlık ile ilgili problemlerin azalmasında etkisi bulunur.

Vücutta bulunan şişkinlik ve ödemi atmaya yardımcı bir içecektir.

İştahı azaltıcı etkisi bulunur.

Vücutta bulunan kas kütlesinin azalmasını önler.

Sindirim sistemine faydalıdır, bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Cilt üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi vardır.

Acı çehre çayı düzenli olarak tüketildiğinde en çok etkisi bulunduğu durum kilo vermeye destektir. Kilo vermeyi planlayan bireyler acı çehre çayını tercih ederek kilo vermeye destek sağlar. Acı çehre çayını kullanmadan önce bir uzmana danışarak tüketmek daha doğru olacaktır. Hamileler, emzirenler ya da herhangi bir hastalık geçmişi olanlar bir uzmana danışarak tüketmelidir. Her doğal ürün gibi acı çehre çayı da tüketilirken doğru miktarda tüketmek önemlidir. Doğru miktarlarda tüketildiğinde acı çehre çayı faydaları oldukça fazladır.

Acı çehre çayı nasıl yapılır?

Acı çehre otu genel olarak çay olarak hazırlanarak tüketilir. Acı çehre otundan elde edilen acı çehre çayı hazır paket olarak satışta bulunur. Hazır acı çehre çayı alınacaksa bir bardak sıcak suya poşet çayı ekleyip demlenmesini beklemek yeterli olacaktır. Bunun yanında aktardan alınan otu evde demleyerek çay olarak tüketmek mümkündür.

Acı çehre çayı nasıl demlenir?

Sabah ve akşam yemeklerden yaklaşık yarım saat kadar önce acı çehre çayı tüketilebilir. Hazır acı çehre çayı almayan ve evde yapmak isteyen kişiler içi acı çehre çayı tarifi:

1 bardak sıcak su hazırlanır.

5-6 tane acı çehre tohumu sıcak suyun içine atılır.

Sıcak suyun içerisinde 5-10 dakika demlendirilir.

Çay demlendikten sonra süzülerek içilebilir.

Acı çehre çayı zayıflatır mı?

Acı çehre çayının en önemli etkilerinden biri güçlü içeriği sayesinde kilo vermeye destek olmasıdır. İçeriğinde bulunan bitkisel karışımla birlikte yağ yakımına destek sağlayıp metabolizmayı hızlandırır. Vücutta bulunan ödem ve şişkinlikleri azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Ancak her bitkisel üründe olduğu gibi acı çehre çayı da direkt olarak zayıflatmaz ya da ödem attırmaz. Acı çehre çayı doğru tüketildiğinde zayıflama konusunda kişilere yardımcı olur.

Acı çehre çayı adet söktürür mü?

Acı çehre çayının idrar söktürücü bir etkisi bulunsa da direkt olarak adet söktürme gibi bir özelliği ya da adet dönemine iyi gelme gibi bir özelliği yoktur. Adet söktürücü etkisi çok bilinmeyen acı çehre çayı ödem ve şişkinliği azaltıcı bir etkiye de sahiptir. Adet döneminde yaşanılan şişkinlik ve ödemi rahatlatmak için acı çehre çayı içilebilir.