HABER

Acı çekerek kazandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

MERSİN'de önceki gün başlayan 2'nci Biber Expo ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, acı biber yeme yarışmasına katılanlar ödül almaya çalışırken zor anlar yaşadı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de önceki gün başlayan 2'nci Biber Expo ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, acı biber yeme yarışmasına katılanlar ödül almaya çalışırken zor anlar yaşadı.

2'nci Biber Expo kapsamında üç kategoride acı biber yeme yarışması düzenlendi. Muhtarlar, çocuklar ve kadınlar arasında yapılan yarışma ilgi çekti. Yarışmasının ilk etabı mahalle muhtarları arasında gerçekleşti. Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu ve Kazanlı mahalleleri muhtarlarının çekişmesi ilgi gördü. Bölgelerinde yetişen ve acısı ile bilinen süs biberlerini yiyen muhtarlar zor anlar yaşadı. Kazanlı Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, "Biber tatlıdır, acı da olsa ne yapalım, yiyeceğiz" derken gözlerinden yaş geldi. Aralarında küçük yaşta olanların bulunduğu çocuklar da yarışmaya katıldı. Çocuklar acı biberleri yerken gözlerinden yaşlar aktı. Kadınlar kategorisinde de iki yarışmacı, kimsenin yemeye cesaret edemediği acı biberleri yedi. Yarışmaya katılan Fatma Okumuş, acıyı sevdiğini belirterek, "Vallahi güzeldi. Önceden acıyı sevmezdim, Antepli biriyle yani eşimle evlendikten sonra acı yemeye başladım. Yemeklerimiz hep acı olmaya başladı, acıya alıştım, bu kadar acı yiyeceğimi düşünemezdim" dedi. Diğer yarışmacı İpek Tekin ise "İlk defa bu yarışmaya girdim, çok acıydı" ifadesini kullandı. Acı biber yeme yarışmasına katılanlara bol bol ayran ikram edildi.

Yarışma sonunda muhtarlar kategorisinde Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, çocuklar kategorisinde 11 yaşındaki Nesip Garip, kadınlar kategorisinde İpek Tekin birinci oldu. Birincilere ödülleri Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen tarafından verildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Samsun’da ’Kenevir Araştırma Enstitüsü’ kurulduSamsun’da ’Kenevir Araştırma Enstitüsü’ kuruldu
Şehit yakınları ve gaziler Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdiŞehit yakınları ve gaziler Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.