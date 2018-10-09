Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi

Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden PKK'lı teröristler 2 güdümlü füze ile saldırıda bulundu. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, iş makinesi operatörü sivil işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

ACI HABERİ TARLADA ÇALIŞIRKEN ALDI

Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün acı haberi, memleketi Kırıkkale'ye ulaştı. Haberin Kırıkkale Valiliği'ne ulaşmasının ardından üst düzey askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve sağlık ekipleri, şehidin Karatepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı 1028 Sokak'ta oturan ailesinin evine geldi. Yetkililer, sağlık kontrolü altında evde bulunan anne Fadime Güngör'e evladının şehit olduğunu söyledi. Gözyaşı döken anneyi sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Baba Cebrail Güngör ise oğlunun şehit olduğu haberini Keskin ilçesinin Armutlu köyünde tarlada çalışırken aldı.