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Acı fotoğraf! Annesinin yanına gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de koronavirüsten hayatını kaybeden annenin karnından kurtarılan ve kuvöz ile götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden bebek, annesinin yanına defnedildi. Aydın ailesinden yaklaşık 20 kişinin ev karantinasında olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Turan Yıldız, "Merhumun 2 gün önce annesini kaybettik. Bugün de çocuğu da kaybettik, kurtaramadılar. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Babası ve ailesinden hiç kimse gelemedi" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

8 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi'ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20'den fazla aile üyesi katılamadı.

'BABASI VE AİLESİNDEN HİÇ KİMSE CENAZEYE GELEMEDİ'

Aydın ailesinden yaklaşık 20 kişinin ev karantinasında olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Turan Yıldız, "Merhumun 2 gün önce annesini kaybettik. Bugün de çocuğu da kaybettik, kurtaramadılar. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Babası ve ailesinden hiç kimse gelemedi. Hepsi karantinada. Biz kendi aramızda cemaati oluşturduk ve defnettik. Allah herkese sabır versin. Ailesinden babası ve 2 çocuğu karantinada. Ağabeyleri, kardeşlerinin de arasında olduğu 20 kişilik bir karantinamız var. Mahalle karantinada değil, sadece ailenin yaşadığı evler karantinada. İnşallah onları da bir şey olmadan kurtaracağız" dedi.

Öte yandan tedbir amaçlı karantinaya alınan baba Recep Aydın ve ailesinden 20'ye yakın kişinin tüm ihtiyaçlarını Derbent Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli koronavirüs

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