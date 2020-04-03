Acı fotoğraf! Annesinin yanına gömüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

8 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI



Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ



Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi'ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20'den fazla aile üyesi katılamadı.